فصل جدید برنامه استعدادیابی طنز «بگو بخند» به‌زودی از شبکه نسیم روی آنتن خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل جدید برنامه استعدادیابی طنز «بگو بخند» به‌زودی از شبکه نسیم روی آنتن خواهد رفت. در این فصل، یوسف تیموری اجرای برنامه را برعهده دارد و امیر کربلایی‌زاده، حمید لولایی، ملیکا شریفی‌نیا و علی طاهر‌فر به‌عنوان داوران حضور خواهند داشت.

فصل جدید «بگو بخند» با تغییراتی در ترکیب عوامل و چهره‌های حاضر، بار دیگر با هدف شناسایی و معرفی استعداد‌های حوزه طنز و اجرا تولید شده است.

این برنامه در قالب یک مسابقه استعدادیابی، بخش‌هایی همچون استندآپ کمدی، نمایش و شعر طنز را دربر می‌گیرد و در دوره‌های گذشته نیز با حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور، بستری برای معرفی استعداد‌های تازه در عرصه طنز فراهم کرده بود.

تهیه‌کنندگی فصل جدید «بگو بخند» برعهده روح‌الله رجبی و سیداحسان حسینی است و مسعود شریعت‌نیا نیز به‌عنوان کارگردان هنری این پروژه حضور دارد.

برچسب ها: شبکه نمایش ، طنز
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