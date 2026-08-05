باشگاه خبرنگاران جوان - رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین در پایانه مرزی مهران، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دستگاه‌های اجرایی، از ثبت عملکردی کم‌نظیر در انتقال زائران حسینی خبر داد و با اشاره به اینکه استان ایلام سهم ۴۸ درصدی در میزبانی از زائران اربعین را بر عهده داشته است، اظهار کرد: این میزان پذیرش نشان‌دهنده مدیریت قوی و هماهنگی بی‌نظیر بین نهاد‌های استانی و کشوری است.

اکبری با اعلام اینکه امسال ۷ هزار و ۳۸۰ دستگاه اتوبوس در طرح جابه‌جایی اربعین مشارکت دارند، تأکید کرد: این تعداد نسبت به سال گذشته که ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه بود، افزایش چشمگیری یافته و حاصل فراخوان‌های سراسری و هماهنگی با بخش‌های خصوصی است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه از روز جمعه تا امروز، حجم بازگشت زائران از مرز‌های مهران و خسروی از روز‌های اوج بازگشت در سال گذشته نیز پیشی گرفته، افزود: این فشار سنگین بر پایانه‌ها و نیرو‌های خدماتی، با برنامه‌ریزی دقیق و بدون حادثه جدی مدیریت شده است.

وی درباره آخرین وضعیت زائران حاضر در عراق گفت: حدود ۷۵ هزار زائر که با ناوگان عمومی به مرز مهران آمده‌اند، هنوز در عراق حضور دارند و برای بازگرداندن آنها به ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس نیاز است.

اکبری با اشاره به اقدامات فوری انجام‌شده، اظهار داشت: از بامداد امروز، یک هزار و ۳۴۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت خارج شده‌اند که پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان شب به یک هزار و ۶۰۰ دستگاه برسد. همچنین با فراخوان جدید، ۹۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر طی ۱۲ ساعت آینده وارد مهران خواهند شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا فردا شب، شمار اتوبوس‌های مستقر در مرکز و مسیر‌های منتهی به مهران را به یک هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش دهیم تا روند بازگشت زائران با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی در پاسخ به گزارش‌هایی درباره ایجاد صف در برخی سکو‌های استانی، گفت: در روز‌های اخیر، در سکو‌های تهران، آذربایجان و اصفهان، حدود ۵ درصد از زائران با معطلی کوتاه‌مدت مواجه شدند، اما با توجه به حجم بی‌سابقه ورودی، این میزان معطلی کاملاً قابل‌قبول و در چارچوب مدیریت بحران بوده است.

اکبری با اشاره به ثبت رکورد جابه‌جایی یک هزار و ۸۸۰ دستگاه اتوبوس از پایانه برکت در شبانه‌روز گذشته، این مقدار را فراتر از ظرفیت اسمی بسیاری از پایانه‌های بزرگ کشور دانست و بر تداوم تلاش‌ها برای کاهش زمان انتظار زائران و ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد.

منبع:سازمان راهداری