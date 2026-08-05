یک انگشتر، یک هدیه و یک عهد؛ یادگار «آقای شهید ایران» تا آخرین لحظه همراه شهید علی فولادوند ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعضی یادگارها تنها یک شیء نیستند؛ گاهی بخشی از یک روایت ماندگار می‌شوند، نشانی از یک دیدار، یک عهد و مسیری که صاحب آن تا آخرین لحظه زندگی به آن وفادار می‌ماند.

برای خانواده دانشمند شهید علی فولادوند، آن انگشتر تنها حلقه‌ای ساده از جنس فلز نیست؛ یادگاری است از لحظه‌ای کوتاه اما عمیق، از دیداری که ردپای آن تا روز شهادت این دانشمند هسته‌ای همراهش باقی ماند.

انگشتری که روزی در خلوت‌های شبانه و لحظات رازونیاز رهبر انقلاب حضور داشت، در دیداری صمیمانه به شهید فولادوند از شهدای جنگ‌رمضان هدیه شد تا بعدها روایتگر پیوندی میان علم، معنویت و جهاد باشد.

هدیه‌ای از جنس معنویت

برادر شهید فولادوند در خصوص هدیه رهبر شهید به دانشمند هسته‌ای می‌گوید: در آن ملاقات، رهبر انقلاب انگشتری را که سال‌ها در هنگام نماز شب با آن مأنوس بودند، بامحبت به شهید فولادوند هدیه کردند.

این هدیه برای شهید جایگاه ویژه‌ای داشت؛ از همان روز آن را همچون امانتی ارزشمند همراه خود نگه داشت و این انگشتر برای او فقط یک یادگاری نبود، بلکه نشانه‌ای از یک مسیر و عهدی معنوی بود که تا آخرین لحظه زندگی با خود داشت.

برادر این دانشمند شهید با اشاره به شعری که در وصف این همراهی سروده شده است، می‌گوید: در این شعر، پیوند میان همراهی با رهبر در مسیر دنیا و رسیدن به مقام شهادت به تصویر کشیده شده است: «چون‌که رهبر را به دنیا بود یاری بی‌بدیل، با شهادت نزد آن ساقی سرمستان رسید».

او می‌گوید: امروز این انگشتر، روایتگر یک ملاقات کوتاه اما ماندگار است؛ دیداری که برای شهید فولادوند تبدیل به خاطره‌ای جاودانه شد و برای خانواده‌اش یادآور راهی است که او تا پای جان ادامه داد.

تأکید بر نوآوری؛ توصیه‌ای که به مسیر زندگی شهید تبدیل شد

برادر شهید فولادوند به نقل از شهید فولادوند با اشاره به تأکید همیشگی رهبر انقلاب بر علم، پژوهش و نوآوری می‌گوید: رهبر انقلاب در دیدار بر اهمیت نوآوری تأکید کردند و به شهید فولادوند یادآور شدند که اگر مسیر پیشرفت کشور باید ادامه پیدا کند، باید نگاه‌ها به سمت خلاقیت، پژوهش و نوآوری باشد.

ایشان به دانشمندان جوان کشور تأکید داشتند که توانایی علمی، قدرت تحقیق و روحیه خلاقیت، نعمت‌هایی الهی است که باید با شکرگزاری از خداوند در مسیر خدمت به کشور به کار گرفته شود.

رهبر شهید در آن دیدار با اشاره به نقش دانشمندان کشور در دستیابی به فناوری‌های راهبردی فرموده بودند: تلاش این دانشمندان باعث شد بسیاری از نیازهای کشور از مسیر وابستگی خارج شود و دانش بومی در حوزه‌های مختلف به عاملی برای اقتدار ملی تبدیل شود.

رهبر شهید باورداشت مسیر پیشرفت کشور با امید، تلاش و اعتماد به توان داخلی ادامه پیدا می‌کند و باید با امیدآفرینی، راه آینده را برای نسل‌های بعدی هموار کرد.

برادر این دانشمند شهید می‌گوید: شهید فولادوند همواره معتقد بود رهبر انقلاب مسیر حرکت جامعه و نخبگان را بر پایه امید، خودباوری و تلاش ترسیم کرده‌اند و ادامه این مسیر نیازمند حفظ روحیه جهاد علمی، نوآوری و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است.

منبع: فارس