باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری روز چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های توسعه راه‌آهن در مرز ریلی رازی خوی و همچنین بازدید از پایانه ریلی آن اظهار کرد: رئیس‌جمهور توسعه مرزهای ریلی و کریدورهای حمل‌ونقل را در اولویت برنامه‌های دولت قرار داده و بر تسریع اجرای طرح‌های زیربنایی این حوزه تأکید کرده است.

وی افزود: با صدور مجوز انجام تشریفات ترانزیت اداری از سوی گمرک، زمینه افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و توسعه ترانزیت ریلی فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن مرز ریلی رازی را یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی ریلی کشور دانست و گفت: توسعه این ایستگاه برای افزایش جابه‌جایی مسافر و بار، گسترش مبادلات ریلی ایران و ترکیه و تقویت کریدور شرق - غرب ضروری است.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی طرح توسعه ایستگاه رازی افزود: با تکمیل یک خط ریلی جدید به طول ۳۵۰ متر، تعداد خطوط ایستگاه از چهار به پنج خط افزایش می‌یابد و این طرح در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که حدود ۷۰ درصد به ظرفیت اسمی ایستگاه خواهد افزود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار کرد: هم‌اکنون حجم ترانزیت از مرز رازی حدود ۱۰۰ هزار تن در ماه است و با تکمیل زیرساخت‌ها، این ظرفیت تا ۶ برابر افزایش خواهد یافت.

وی از تجهیز پایانه رازی به دستگاه ایکس‌ری، ایجاد سکوی تخلیه و بارگیری، توسعه سالن انتظار و همچنین ایجاد اقامتگاه و هتل بوتیک با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

ذاکری همچنین ایستگاه بابکان را از ایستگاه‌های فعال کشور برشمرد و گفت: قطار تهران - وان در این ایستگاه توقف دارد و شهروندان منطقه می‌توانند از خدمات مسافری آن استفاده کنند.

وی درباره پروژه راه‌آهن خاوران - تبریز - مرند - چشمه ثریا نیز گفت: این طرح از پروژه‌های اولویت‌دار کریدور شرق به غرب و برنامه هفتم توسعه است که مطالعات آن پایان یافته، پیمانکار انتخاب شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

فرماندار خوی نیز در این نشست توسعه مرزها و پایانه‌های حمل‌ونقل را از مهم‌ترین محورهای رشد اقتصادی کشور دانست.

علی علائی اظهار کرد: توسعه مرز رازی از اولویت‌های استاندار آذربایجان‌غربی است و با توجه به تحولات اخیر، مرزهای زمینی و ریلی نقش مهمی در توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای دارند.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی طرح توسعه ایستگاه راه‌آهن رازی افزود: این طرح با همراهی وزارت راه و شهرسازی، استانداری، دستگاه‌های اجرایی و پیگیری نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس، در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار خوی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت ترانزیت و صادرات از مرز ریلی رازی را افزایش داده و جایگاه این مرز را در کریدور ریلی ایران و ترکیه و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی ارتقا خواهد داد.

منبع: ایرنا