باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش رسانههای محلی چین، مقامات این کشور تابستان امسال ۷۲ «ربات کارمند» را در ۱۴ پارک شهری مستقر کرداند. گفته شده این رباتها وظایفی مانند نظافت، گشت امنیتی، راهنمایی گردشگران و کنترل آفات را در شرایط گرمای شدید بر عهده دارند.
در مجموعه تاریخی «کاخ تابستانی پکن» رباتهای نظافتچی مستقر شدهاند که مجهز به حسگر و فناوری تشخیص فاصله هستند. گفته شده محل نظافت از طریق یک برنامه تلفن همراه برای این رباتها تعییین میشود و میتوانند فقط ۳۰ ثانیه بعد، کار خود را شروع کنند.
این رباتها میتوانند زبالهها را جمعآوری کنند، آبپاشی کنند، لبهها و کنارهها را تمیز کنند و میزان شدت نظافت را بر اساس حجم زبالههای شناساییشده بهطور خودکار تنظیم کنند. همچنین طوری طراحی شدهاند که از برخورد با عابران و خودروها پرهیز میکنند.
این پارک تاریخی که مربوط به دوره امپراطوری چین است، رباتهای راهنمای گردشگری را نیز معرفی کرده است. این رباتها در مسیرهای مشخص اطلاعات ارائه میدهند، به پرسشهای بازدیدکنندگان پاسخ میدهند و به جمعیت یادآوری میکنند نظم را رعایت کنند.
افزون بر این، در پارک یویوانتان که به دلیل برگزاری جشنواره شکوفههای گیلاس مشهور است، ۱۱ ربات در حال فعالیت هستند. این رباتها میتوانند رفتارهایی مانند سیگار کشیدن را تشخیص دهند و با پیامهای صوتی از پیش ضبطشده به افراد هشدار دهد.
در برخی پارکها نیز رباتهایی برای شکار پشهها به کار گرفته شدهاند که با شبیهسازی دیاکسیدکربن موجود در بازدم انسان، حشرات را جذب میکنند. رباتهای دیگری نیز برای کارهایی مشابه باغبانی و جمعآوری علفهای هرز ساخته شده است.
چین برنامه استفاده از رباتها به عنوان کارکنان پارک را از سال ۲۰۲۴ آغاز کرده است. مقامهای پکن قصد دارند استفاده از فناوری رباتیک در مدیریت فضای سبز شهری و پارکها را گسترش دهند.
منبع: آناتولی