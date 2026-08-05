\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u06cc\u0645\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0648\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06af\u0631 \u06f8\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0630\u062e\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0645\u062a\u062d\u062f\u0627\u0646\u0634 \u062f\u0631 \u062e\u0644\u06cc\u062c\u200c\u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0628\u06cc\u060c \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0648 \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u06a9\u0646\u062f.\n\n\u00a0