باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دریاسالار بازنشسته آمریکایی:

کمبود موشک‌های پدافندی «خطرناک» است + فیلم

دریاسالار بازنشسته آمریکایی در مورد کمبود موشک‌های پدافندی آمریکا توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جیمز استاوریدیس گفت: اگر ۸۰ درصد ذخایر مصرف شده باشد، آمریکا نمی‌تواند از متحدانش در خلیج‌فارس، کشورهای عربی، اسرائیل و اوکراین دفاع کند.

 
مطالب مرتبط

آمريکا پدافندهاي موشکي خود را تقويت مي‌کند

کمبود موشک‌های پدافندی «خطرناک» است + فیلم
young journalists club

موشک‌های میلیون دلاری آمریکا که خرج پهپادهای ارزان‌قیمت ایرانی می‌شود + فیلم

تقويت پدافندهاي موشکي آمريکا براي مقابله با کره شمالي

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۸۸۰

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۷۲۲

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۵۵

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۵۴۲

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۵۱۳

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha