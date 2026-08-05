باشگاه خبرنگاران جوان - ترساندن دیگران گاهی به عنوان یک شوخی ساده و بی‌ضرر تلقی می‌شود؛ اما در برخی شرایط، یک واکنش ناگهانی می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد. فردی که از ترس دچار فرار ناگهانی، حرکت غیرارادی یا آسیب جسمی شود، ممکن است قربانی یک شوخی به ظاهر ساده اما خطرناک شده باشد.

برای مثال، ترساندن ناگهانی فردی که بیماری قلبی دارد، سالمند است یا شرایط جسمی خاصی دارد، می‌تواند باعث بروز حمله قلبی، سکته یا صدمات جبران‌ناپذیر شود. به همین دلیل قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، برای چنین رفتارهایی مسئولیت کیفری پیش‌بینی کرده است.

ماده‌ای که ترساندن را به موضوعی کیفری تبدیل می‌کند

ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به موضوع ترساندن افراد و پیامدهای ناشی از آن پرداخته است. بر اساس این ماده، اگر فردی دیگری را بترساند و شخص ترسیده در اثر ترس، بدون اختیار فرار کند یا حرکتی غیرارادی انجام دهد که باعث آسیب به خود یا دیگری شود، فرد ترساننده مسئول خواهد بود.

بنابراین، صرف ایجاد ترس به تنهایی برای تحقق مسئولیت کیفری کافی نیست؛ بلکه باید میان ترساندن و آسیب ایجادشده ارتباط مستقیم وجود داشته باشد.

فقط ترسیدن جرم نیست؛ نتیجه ترس اهمیت دارد

بر اساس مقررات، زمانی ترساندن می‌تواند موجب مسئولیت کیفری شود که ترس ایجادشده، واکنشی غیرارادی در فرد به وجود آورد و این واکنش منجر به صدمه شود.

برای نمونه، اگر فردی با ایجاد یک شوک ناگهانی باعث شود شخص دیگری بدون کنترل خود فرار کند و در این مسیر آسیب ببیند، رفتار او می‌تواند از نظر قانونی قابل پیگیری باشد.

در چنین شرایطی، فرد ترساننده در جایگاه «سبب» حادثه قرار می‌گیرد؛ یعنی هرچند خودش مستقیماً ضربه‌ای وارد نکرده، اما شرایطی ایجاد کرده که نتیجه آن وقوع آسیب بوده است.

وقتی عامل غیرمستقیم، مسئول شناخته می‌شود

در حقوق کیفری، گاهی فردی که زمینه وقوع حادثه را فراهم کرده، حتی بدون انجام عمل مستقیم، مسئول شناخته می‌شود. در موضوع ترساندن نیز اگر نقش فرد ترساننده در ایجاد حادثه از رفتار فرد آسیب‌دیده قوی‌تر باشد، مسئولیت متوجه ترساننده خواهد بود.

میزان مسئولیت نیز با توجه به شرایط پرونده و نوع آسیب، بر اساس مقررات مربوط به جنایات عمدی، شبه‌عمد یا غیرعمد تعیین می‌شود و ممکن است پیامدهایی مانند پرداخت دیه یا در شرایط خاص مجازات‌های سنگین‌تر به دنبال داشته باشد.

از کشیدن سلاح تا خبر دروغ مرگ؛ نمونه‌هایی از ترساندن خطرناک

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۱، برخی نمونه‌های رفتارهای ترس‌آفرین را مورد توجه قرار داده است. این رفتارها تنها به تهدید مستقیم محدود نمی‌شوند و هر اقدامی که باعث ایجاد وحشت در فرد شود، می‌تواند در شرایط خاص مورد بررسی قانونی قرار گیرد.

برخی از نمونه‌های ترساندن عبارتند از:

سلاح؛ ابزاری برای ایجاد وحشت؛ کشیدن سلاح به سمت فرد، حتی اگر هدف استفاده از آن نباشد، می‌تواند باعث ایجاد ترس شدید و واکنش‌های خطرناک شود.

رها کردن حیوان برای ایجاد ترس؛ برانگیختن حیوانی مانند سگ به سمت فرد یا رها کردن حیوانی که موجب وحشت او می‌شود، از جمله رفتارهایی است که می‌تواند پیامد قانونی داشته باشد.

شوک صوتی و ترساندن ناگهانی؛ ایجاد صداهای مهیب، فریاد ناگهانی یا اقداماتی که فرد را به شکل غیرمنتظره دچار وحشت کند، در صورتی که به آسیب منجر شود، می‌تواند مسئولیت ایجاد کند.

خبرهای دروغی که قلب‌ها را به تپش می‌اندازد

گاهی افراد برای شوخی یا آزمایش واکنش دیگران، خبرهای دروغی مانند تصادف یا فوت یکی از اعضای خانواده را اعلام می‌کنند؛ اما چنین اقدامی ممکن است آثار روانی و جسمی شدیدی بر فرد داشته باشد. کارهایی مانند ظاهر شدن ناگهانی در تاریکی با پوشش ترسناک، معرفی خود به عنوان موجود خیالی یا ایجاد صحنه‌های وحشت‌آور، اگر باعث وقوع آسیب شود، می‌تواند تبعات قانونی داشته باشد.

هرچند واکنش افراد نسبت به ترس متفاوت است، اما برخی گروه‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند. کودکان، سالمندان، زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های قلبی یا کسانی که شرایط جسمی خاصی دارند، ممکن است در برابر یک شوک ناگهانی با خطرات جدی‌تری مواجه شوند. یک ترساندن چندثانیه‌ای ممکن است برای فردی دیگر به حادثه‌ای غیرقابل جبران تبدیل شود.

مرز باریک میان شوخی و جرم

ترساندن دیگران همیشه جرم محسوب نمی‌شود، اما زمانی که این رفتار باعث ایجاد صدمه جسمی یا آسیب به دیگری شود، قانون می‌تواند برای فرد ترساننده مسئولیت کیفری ایجاد کند. پیام قانون روشن است که شوخی نباید به اقدامی تبدیل شود که سلامت، امنیت یا جان دیگری را به خطر بیندازد.

منبع: مهر