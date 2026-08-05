وزارت خزانه‌داری آمریکا از لغو تحریم دو فروند هواپیما و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که چند مورد از تحریم‌های مرتبط با ایران را لغو کرده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، واشنگتن تحریم‌های دو فروند هواپیما و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با ایران را لغو کرده است. در این فهرست، نام یکی از شرکت‌های هواپیمایی عراق به نام «فلای بغداد» نیز ذکر شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد تحریم‌های دو شهروند عراقی را که به ادعای این وزارتخانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا شرکت هواپیمایی پیش‌تر تحریم‌شده ارتباط داشتند، لغو کرده است.

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده و در صورت نبود مداخله خارجی، توافق ممکن است ظرف یکی دو روز آینده حاصل شود.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، موضوع مذاکرات ایران و عمان تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز و مشخص کردن مسیر‌های رفت‌وبرگشت امن برای کشتیرانی است. گفته شده دو کشور تلاش دارند ترتیباتی برای مدیریت آینده این گذرگاه راهبردی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و حقوق حاکمیتی خود ایجاد کنند.

منبع: الجزیره /  بریکینگ نیوز

برچسب ها: تحریم‌های آمریکا ، تنگه هرمز ، شرکت هواپیمایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند زاگرس
۱۱:۱۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تحریم های خرید و فروش همه باید لغو شوند تنگه هرمز سلاحی کارامدتر از بمب اتم است تا تمامی تحریمها رفع شوند
۰
۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دورغی بیش نیس قیمت دلار ۱۸۸
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
sharbano
۰۸:۴۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
آمریکای خبیث دست ازسرمردم وکشورهای منطقه برنخواهدبرداشت لعنت ونفرین براین حاکمان جنایتکار
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اینم از شگردهای خبیثانه آمریکاست وگر نه هیچ منفعتی نداره
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
این حربه آمریکا هست آمریکا شیطان اکبر
۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
آمریکای شیاد کثیف. باید همه تحریم ها رو لغو کنی و غرامت بدهی و گورت رو گم کنی از اینجا و سپس منتظر اجرای حکمت باشی
۳
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کشتی های باردار از طرف ایران بی بار از طرف عمان برن صمنا هیچ کشتی حق حمل تسلیحات و و حتی کشتی نطامی فقط با محوز ایران بعد از دو روز بقل خوابی هرمز محاز به عبور با اجازه هرمز البته اصلا تنگه هرمز چه ربطی به عموان داوره
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ما نمی خواهیم تحریم ها را رفع کنید ما خودمان صلاح میدانیم در تحریم بمانیم این سودش برای ما بیشتر است
۲۷
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
قطعا حالت خوب نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
فهمیدی چی گفتی؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
هواپیمایی عراق چه ربطی به ما داره
۶
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
چه امتیاز بزرگی!!! لغو تحریم ۲ هواپیما!!! کلیه تحریمها علیه صنعت هواپیمائی ایران باید به صورت یکجا باید برداشته شود بدون هیچگونه استثنائی؛ کلیه تحریم‌های نفتی ایران باید برداشته شود، کلیه دارائی های بلوکه شده ایران باید آزاد شود، باید خسارت جنگل تحمیلی به صورت یکجا باید پرداخت شود ...
۹
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ایا لازم نیست بخاطر این خبر مسرت امیز ، یک هفته جشن و سرور سراسری بر پا شود ؟!
۴
۴۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خجالت نمی‌کشید این تیتر رو میزنید در حالی که میدونید دروغ هست یا بی فایده برای معیشت مردم. مردم رو مسخره کردین. ما حتی دارو هم توی کشور نداریم.
۴
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
موفقیت ایران و ایرانی را آرزومندم.
همه ایرانیان عزیز دست در دست یکدیگر و متحد و در کنار هم هستند.
هیچ دشمن خارجی دلسوز ایران و ایرانی نیست.
فقط خودمونو عشق است.
قدر دان همه عزیزانی که جانشان را فدای کشور کردند و مردانه و جانانه و بدون هیچ ترسی در پای لانچر ها ماندند و شهید و مجروح شدند هم هستیم.
نیروهای مسلح مقتدر همیشه پای کار ایران و ایرانی هستند.
درود ملت ایران بر شما...
۴
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
تحریمها مربوط به تبادلات بین آمریکا و عراقه و هیچ ربطی به ایران نداره.
۴
۲۵
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۱۲
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