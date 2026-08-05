باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که چند مورد از تحریم‌های مرتبط با ایران را لغو کرده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، واشنگتن تحریم‌های دو فروند هواپیما و سه شرکت هواپیمایی مرتبط با ایران را لغو کرده است. در این فهرست، نام یکی از شرکت‌های هواپیمایی عراق به نام «فلای بغداد» نیز ذکر شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد تحریم‌های دو شهروند عراقی را که به ادعای این وزارتخانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا شرکت هواپیمایی پیش‌تر تحریم‌شده ارتباط داشتند، لغو کرده است.

این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که ساعاتی پیش، شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز به مراحل پایانی رسیده و در صورت نبود مداخله خارجی، توافق ممکن است ظرف یکی دو روز آینده حاصل شود.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، موضوع مذاکرات ایران و عمان تعیین سازوکار تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز و مشخص کردن مسیر‌های رفت‌وبرگشت امن برای کشتیرانی است. گفته شده دو کشور تلاش دارند ترتیباتی برای مدیریت آینده این گذرگاه راهبردی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و حقوق حاکمیتی خود ایجاد کنند.

منبع: الجزیره / بریکینگ نیوز