 رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از امضای تفاهم نامه اجرایی بازسازی پالایشگاه آسیب دیده پارس جنوبی و آغاز رسمی عملیات اجرایی و تجهیز کارگاه پروژه توسعه و اورهال پالایشگاه سوم پارس جنوبی (فاز‌های ۴ و ۵) توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های داخلی خبر داد.

فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت اظهار داشت: روز گذشته به همراه جمعی از مدیران ارشد و متخصصان حوزه فنی و مهندسی، از فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبی بازدید عملیاتی انجام دادیم و پس از آن جلسه ویژه هماهنگی بازسازی فازهای آسیب‌دیده پارس جنوبیصورت گرفت که این امر منجر به امضای تفاهم‌نامه و قرارداد برای آغاز عملیات اجرایی شد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی تجهیز کارگاه در سایت پالایشگاه سوم از امروز (چهارشنبه) با حضور کامل نمایندگان کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) و تمامی اعضای کنسرسیوم رسماً کلید خورد.

وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به واسطه تجربه حضور در ساخت فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی در دهه‌های گذشته، این بار در قالب کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توانمند داخلی از جمله «اکسیر» و «جهان‌پارس» و با پشتیبانی مالی یکی از بانک ها، مدیریت و اجرای این کلان‌پروژه را بر عهده دارد. تفاوت اساسی اجرای پروژه در مقطع کنونی با دوران ساخت اولیه فازها، تکیه کامل بر توانمندی بومی، مهندسان تکنیکال، طراحان و پیمانکاران داخلی بدون حضور شرکت‌های خارجی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این طرح یکی از استراتژیک‌ترین پروژه‌های ملی کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر بسیاری از صنایع به دلیل ناترازی گاز و کمبود انرژی، فرصت‌های تولید و ارزش افزوده بالایی را از دست داده‌اند. با راه‌اندازی این پروژه، علاوه بر کمک به شبکه صادراتی و تزریق گاز به خطوط سراسری، انرژی مورد نیاز صنایع بزرگ بازیابی شده و امکان بازگشت آن‌ها به ظرفیت تولید گذشته فراهم می‌شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو درباره بازه زمانی اجرای این طرح گفت: اگرچه افق نهایی و تکمیل کامل پروژه حدود دو سال زمان خواهد برد، اما طراحی کار به گونه‌ای انجام شده است که منتظر پایان کار نخواهیم ماند. بر این اساس، از حدود ۴ ماه آینده ردیف‌های عملیاتی (ترین‌ها) به صورت فاز به فاز و تدریجی وارد مدار تولید شده و خروجی حاصل از آن به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

مقام مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح آخرین وضعیت پروژه بازسازی فاز ۱۴ پارس جنوبی پرداخت و گفت: یکی از ردیف‌های (ترین‌های) پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که در جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب‌دیدگی شده بود، هم‌اکنون توسط مهندسان داخلی در حال بازسازی است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات بازسازی این ردیف گازی در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال جاری، روند بازسازی تکمیل و این بخش نیز به شبکه سراسری کشور متصل شود.

مقیمی با اشاره به حمایت‌های ویژه و تاکیدات مستمر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بسیج تمامی امکانات کشور جهت حمایت از این پروژه ملی، یادآور شد: این طرح ملی به عنوان یکی از محورهای اساسی و اولویت‌دار دولت تلقی می‌شود و تلاش خواهیم کرد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اهداف نهایی آن دست یابیم.

برچسب ها: پالایشگاه ، پارس جنوبی
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