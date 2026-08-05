باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان سابق دیوان کیفری بینالمللی که به تازگی از سمت خود برکنار شده، افشاگریهایی علیه فشار لابی صهیونیسم انجام داده است. کریم احمد خان کسی است که حکم جلب نتانیاهو را صادر کرد و از همان زمان دچار دردسرهایی شد که فکرش را نمیکرد!
«اگر با رژیم صهیونیستی مخالفت کنید، سراغ خانوادهتان خواهند آمد. روبیو برای من نامه هشدار فرستاد. چیزی که رهاییبخش است، پذیرفتن مرگ است.» این جملات را کریم خان، دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی گفته است. اوایل مرداد بود که خبر رسید او از سمت خود برکنار شده و حالا از تهدیدها و فشارهایی میگوید که اسرائیل برایش ایجاد کرده است.
ماجرای کریم خان تنها بخشی از شرارتهای لابی صهیونیسم در سراسر جهان است. از ماجرای هجوم پناهندگان به اسپانیا تا حرف و حدیثها در جام جهانی فوتبال و البته غیرقانونی آمریکا و اسرائیل به کشورمان، دستهایی در کار است تا صدای آزادی خواهی در سراسر جهان را به شکست بکشاند.
دو سال پیش که دیوان کیفری بین المللی برای نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به جهت انجام جنایات جنگی در غزه، حکم جلب صادر کرد، کریم خان که آن زمان دادستان دیوان کیفری بین المللی بود، تحت فشارها و تهدیدهایی قرار گرفت که تا کنون ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز دو سال پیش نوشت که طرح اتهامات علیه کریم خان، با بررسی درخواست وی برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و وزیر جنگ وقت کابینه او همزمان شده است. در همان زمان کریم خان طرح اتهامات علیه خود را با درخواست برای صدور حکم بازداشت سران اسرائیل زیر سوال برده بود.
در حالی که به تازگی دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی بیپرده از تهدید علیه خود و خانوادهاش سخن گفته و حتی از نامه تهدید آمیز روبیو، وزیر خارجه آمریکا به خودش خبر داده است، نشریه «میدل ایست آی» تابستان سال گذشته جزئیاتی از یک کارزار ارعاب علیه این دادستان انگلیسی به دلیل تحقیقاتش در مورد جنایات جنگی اسرائیل در غزه را افشا کرده بود.
براساس گزارش این نشریه، کارزار یاد شده به خان هشدار داده بود که «اگر احکام بازداشت صادر شده برای نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ وقت کابینه او لغو نشود، شخص وی و دیوان کیفری بینالمللی نابود می شوند.»
ماجرای این حقوقدان انگلیسی، روایتگر ایجاد فضای ارعاب و وحشت جهانی از سوی لابی صهیونیسم است که قصد دارد رژیم اشغالگر قدس را از هرگونه عواقب جنایاتش مصون نگهدارد تا به زعم خودشان «هیچ کسی به اسرائیل نزدیک نشود».
توئیت یک کاربر آمریکایی در مقایسه صدام با نتانیاهو و رفتار دوگانهای که آمریکا با هردوی این جنایتکاران داشته، سروصدای زیادی در فضای مجازی برپا کرده است.
پست این کاربر در واقع پرده از دوگانگی آشکار در سیاستهای بینالمللی برداشته و نوشته است: «چرا صدام حسین به دلیل نقض ۲ قطعنامه اعدام شد، اما نتانیاهو پس از زیر پا گذاشتن ۷۷ قطعنامه، نه تنها مجازات نشده، بلکه همچنان از حمایت کامل واشنگتن برخوردار است؟»
این پرسش اگرچه در محافل غربی تکان دهنده به نظر میرسد، اما واقعیتی است که منطقه خاورمیانه چند دهه است با آن دست به گریبان است.
در واقع رژیم صهیونیستی سالهاست که نه فقط ملت فلسطین بلکه دیگر ملتهای این منطقه را از لبنان تا سوریه، عراق، ایران و... را تحت انواع فشارها، جنایات و نهایتا تحمیل جنگ قرار داده و اگر امروز جهان به اندکی از این جنایات واقع شده، مردم خاورمیانه سالهاست که با وجود نحس رژیم صهیونیستی آشنا هستند.
طرح یینون (ایجاد جنگهای قومیتی) و همچنین طرح بالکانیزه کردن خاورمیانه که در صورت موفقیت هیچ کشور بزرگی را در منطقه باقی نخواهد گذاشت، همگی از جمله افکار خطرناک صهیونیسم جهانی است که در صورت پیاده شدن، باعث کشتار میلیونها نفر در سراسر غرب آسیا خواهند شد.
اسرائیل به عنوان نطقه نامشروع استکبار جهانی در غرب آسیا، چون مولود نحسی همواره برای این منطقه مشکل آفرین بوده و اکنون که لابی صهیونیسم با جنایات غزه و جنگ افروزی بیپایان منطقهای مورد خشم مردم جهان قرار گرفته، میکوشد تا هرگونه مخالفتی را در سراسر جهان منکوب سازد.
همزمانی برکناری کریم خان از سمت خود و هجوم هزاران پناهجوی مراکشی به اسپانیا که شائبه توطئه برای این کشور اروپایی به جهت مواضعش در خصوص غزه و جنگ علیه ایران را ایجاد کرده است، دو نشانه از سوی یک جریان فشار است که قصد دارد پیام ترس و وحشت را به سراسر جهان منتقل کند.
اما این پالس ترس، یک پیام واضح نیز در خود دارد و آن اثبات حقانیت راهی است که ملت ایران و محور مقاومت در مخالفت و مبارزه با رژیم نحس اسرائیل در پیش گرفتهاند.
منبع: فارس