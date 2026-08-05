باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی شهریاری در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت مستمر مسائل حوزه سلامت، مشکلات بیماران و چالشهای مرتبط با تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را بررسی و از دستگاههای مسئول پیگیری میکند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه سلامت، تأمین پایدار دارو و مواد اولیه مورد نیاز صنایع دارویی است که با توجه به شرایط موجود، در مقاطعی مشکلاتی در این زمینه ایجاد میشود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: اگرچه بخش قابل توجهی از داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، اما بخشی از مواد اولیه و برخی اقلام تخصصی همچنان نیازمند تأمین از خارج است که باید برای پایداری این زنجیره برنامهریزی شود.
مشکلات دارویی و بیمهای بیماران سیستان و بلوچستان پیگیری میشود
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین دارو، کاهش دغدغه بیماران و تقویت حمایتهای بیمهای از موضوعات مهم حوزه سلامت است که در سطح ملی و بهویژه برای مناطق کمبرخوردار از جمله سیستان و بلوچستان پیگیری میشود.
وی با اشاره به مشکلات برخی بیماران در تأمین هزینههای درمانی گفت: محدودیت منابع مالی بیمهها در برخی موارد موجب افزایش فشار بر بیماران میشود و تقویت منابع بیمهای برای کاهش سهم پرداختی مردم ضروری است.
شهریاری بیان کرد: حمایت از بیماران خاص، صعبالعلاج و مبتلایان به بیماریهای مزمن از اولویتهای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و مشکلات این بیماران در استانها از جمله سیستان و بلوچستان از مسیر دستگاههای اجرایی مرتبط پیگیری میشود.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی این کمیسیون از مراکز درمانی مناطق مختلف کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت بیمارستانها، امکانات درمانی و نیازهای نظام سلامت مناطق مختلف با هدف رفع مشکلات و ارتقای خدمات انجام میشود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: تلاش مجموعه مسئولان حوزه سلامت باید بر کاهش دغدغه مردم، دسترسی عادلانهتر به خدمات درمانی و تأمین نیازهای دارویی بیماران متمرکز باشد.
مشکل آب زاهدان نیازمند پیگیری ملی و تکمیل طرحهای تأمین آب است
وی با اشاره به دغدغههای مردم زاهدان درباره تأمین آب گفت: حل این مشکل نیازمند تأمین منابع مالی، تکمیل طرحهای زیرساختی و پیگیری مستمر از سوی دستگاههای مسئول است. یکی از مهمترین مطالبات مردم این شهر موضوع آب بوده، گزارشهای مردمی درباره کمبود و قطعی آب بهصورت مستمر دریافت و از طریق مسئولان مربوط پیگیری میشود. مشکل آب زاهدان با اقدامات مقطعی برطرف نمیشود و برای رفع پایدار آن باید طرحهای تأمین آب با تأمین اعتبار لازم و همراهی دستگاههای اجرایی به سرانجام برسد.
شهریاری ادامه داد: موضوع کمبود آب زاهدان را با رئیسجمهور نیز مطرح کردهام و پیگیری این مسئله از طریق وزارت نیرو و مسئولان مرتبط ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به درخواست مردم برای مدیریت عادلانهتر قطعیهای آب و اطلاعرسانی مناسب در این شرایط گفت: شهروندان انتظار دارند در زمان محدودیت منابع، مدیریت توزیع به گونهای باشد که احساس تبعیض ایجاد نشود و مردم از وضعیت موجود اطلاع داشته باشند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به روند توسعه شهری زاهدان اظهار کرد: توسعه و سرمایهگذاری در شهر باید همراه با توجه به ظرفیت زیرساختها انجام شود و موضوعاتی مانند آب، خدمات شهری و امکانات مورد نیاز مردم همزمان مورد توجه قرار گیرد. سرمایهگذاری در بخش ساختوساز میتواند به رونق اقتصادی و اشتغال کمک کند، اما صدور مجوزها باید با نگاه کارشناسی و متناسب با شرایط و ظرفیتهای موجود شهری انجام شود.
وی با اشاره به مسائل حوزه سلامت در سیستان و بلوچستان گفت: مشکلات بخش بهداشت و درمان استان و دانشگاههای علوم پزشکی نیازمند پیگیری جدی است و موضوعات مرتبط با خدمات درمانی، دارو و حمایت از بیماران از مسیر دستگاههای مسئول دنبال میشود. هدف از پیگیریهای انجام شده، کاهش دغدغههای مردم و ارتقای خدمات عمومی در این استان است و این مسائل تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهد شد.
شهریاری گفت: با وجود اقدامات انجام شده در حوزه سلامت سیستان و بلوچستان، تکمیل پروژههای درمانی و توجه به تربیت و ماندگاری نیروی متخصص بومی همچنان از نیازهای اصلی این استان به شمار میرود.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته پیگیریهای مختلفی برای توسعه زیرساختهای سلامت در سیستان و بلوچستان انجام شده و در حوزه تربیت نیروی انسانی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مسیرهای اصلی برای رفع کمبود پزشک و متخصص در استان، تربیت نیروهای بومی است؛ چرا که حضور پزشکان پرورشیافته در همان منطقه میتواند به استمرار ارائه خدمات درمانی کمک کند.
تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام؛ نیاز مهم حوزه درمان
وی با اشاره به پروژه ساخت بیمارستانهای ۵۴۰ تختخوابی در زاهدان، چابهار و ایرانشهر گفت: این طرحها از پروژههای مهم حوزه درمان استان هستند که تکمیل آنها میتواند ظرفیت خدمات بیمارستانی را افزایش دهد.
شهریاری ادامه داد: اجرای این طرحها با توجه به شرایط مالی کشور با مشکلاتی مواجه شده و نیازمند پیگیری برای تأمین اعتبار و ادامه روند ساخت است.
وی همچنین به اهمیت تأمین تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه تجهیزات سرمایهای، یکی از چالشهای مراکز درمانی است و باید برای تأمین نیازهای این بخش برنامهریزی شود.
ضرورت تقویت نظارت و کیفیت خدمات درمانی
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره بر نقش مدیریت و نظارت در ارتقای خدمات سلامت اظهار کرد: افزایش امکانات به تنهایی کافی نیست و نحوه مدیریت مراکز درمانی و توجه به نیروهای ارائهدهنده خدمت نیز در رضایتمندی مردم اثرگذار است.
وی گفت: برای بهبود شرایط سلامت در سیستان و بلوچستان باید مجموعهای از اقدامات شامل توسعه زیرساختها، تقویت نیروی انسانی و ارتقای نظارتها به صورت همزمان دنبال شود.
منبع دفتر نماینده مجلس شورای اسلامی