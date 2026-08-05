باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق پستی که وزارت امور خارجه قطر در X منتشر کرد، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در امان گفتوگو کرده است.
وزرا در مورد روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک اعراب برای پاسخ به تشدید تنشها در منطقه گفتوگو کردند.
این دو نفر در حاشیه گردهمایی وزرای امور خارجه اردن، قطر، مصر، عربستان سعودی، الجزایر، تونس، پاکستان و عراق در پایتخت اردن دیدار کردند.
شیخ محمد بر اهمیت گفتوگو و دیپلماسی تأکید کرد و خواستار اجرای یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران، از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، شد.
نخست وزیر قطر همچنین بر حمایت دوحه از تلاشها برای کاهش تنشها و دستیابی به توافقی جامع با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقهای تأکید کرد.
منبع: الجزیره