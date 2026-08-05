نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در امان گفت‌و‌گو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق پستی که وزارت امور خارجه قطر در X منتشر کرد، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در امان گفت‌و‌گو کرده است.

وزرا در مورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های دیپلماتیک اعراب برای پاسخ به تشدید تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

این دو نفر در حاشیه گردهمایی وزرای امور خارجه اردن، قطر، مصر، عربستان سعودی، الجزایر، تونس، پاکستان و عراق در پایتخت اردن دیدار کردند.

شیخ محمد بر اهمیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی تأکید کرد و خواستار اجرای یادداشت تفاهم ایالات متحده و ایران، از جمله تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز، شد.

نخست وزیر قطر همچنین بر حمایت دوحه از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع با هدف تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت خارجه قطر ، مصر
خبرهای مرتبط
گزارشی از حادثه دریایی در سواحل عمان
دیدار وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره اروپا و ایران
دیدار وزرای خارجه عراق و عربستان در حاشیه نشست اردن
سایه هرمز بر کاخ سفید
گفتگوی امیر قطر و ترامپ درباره تحولات منطقه
ادعای آکسیوس: آمریکا، ایران و عمان در آستانه توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین