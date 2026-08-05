بعد از خوی سلماس دومین قطب تولید آفتابگردان در آذربایجان غربی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار سلماس در این باره گفت: حدود ۴ هزار هکتار از اراضی سلماس تحت کشت آفتابگردان آجیلی قرار گرفته است از این میزان زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر را فراهم کرده است، با هدف صرفه جویی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از روش های نوین آبیاری حداکثر استفاده آبی در مزارع آفتابگردان صورت گرفته و کشت این محصول مکانیزه انجام شده است.

کارشناس جهاد کشاورزی سلماس نیز گفت: پیش بینی میشود از این میزان کشت حدود ۱۲هزار تن محصول برداشت شود. طول دوره رشد آفتابگران کشت شده در سلماس ۹۰ الی ۹۵ روزه می‌باشد کوتاه تر از دوره های قبلی کشت شده. آفتابگران کشت شده به شوری خاک مقاوم بود، آفتابگردان آجیلی محصولی با ارزش افزوده مناسب است که تولیدات این شهرستان را راهی شهرستان‌هایی همچون تهران، شیراز، همدان می‌کند. پیش‌بینی می‌شود تولید آفتابگران در این شهرستان افزایش ۵۰ درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته داشته باشد.