سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از انتقال حدود ۴۸ هزار زائر از مرز‌های شش‌گانه کشور به وسیله ناوگان حمل‌ونقل عمومی از بامداد امروز خبر داد و گفت: بیشترین جابه‌جایی زائران مربوط به مرز مهران با ۳۵ هزار نفر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی قلی‌زاد، مسئول و سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با تسلیت ایام اربعین حضرت امام حسین(ع)، درباره آخرین وضعیت بازگشت زائران اظهار کرد: طبق سنوات گذشته، روز اربعین اوج بازگشت زائران از مرزهای زمینی است و امسال نیز شاهد همین روند هستیم.

وی افزود: از بامداد امروز جمعیت زیادی از زائران از مرزهای زمینی وارد کشور شده‌اند که بخشی از آنها با وسایل نقلیه شخصی خود به پایانه‌های مرزی مراجعه کرده بودند و پس از ورود به کشور، با همان خودروهایی که در پارکینگ‌ها مستقر کرده بودند، به اقصی نقاط کشور تردد کردند.

قلی‌زاد ادامه داد: زائرانی که با استفاده از حمل‌ونقل عمومی به مرزها مراجعه کرده بودند نیز بر اساس تقاضای استان‌های مختلف، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم برای بازگشت آنها انجام شده است.

سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه با وجود موج سنگین بازگشت زائران، تاکنون مشکلی در جابه‌جایی آنها ایجاد نشده است، گفت: از بامداد امروز تاکنون، از مرزهای شش‌گانه کشور حدود ۴۸ هزار زائر به وسیله حمل‌ونقل عمومی منتقل شده‌اند.

وی با اشاره به آمار جابه‌جایی زائران از مرزهای مختلف تصریح کرد: بیشترین میزان جابه‌جایی مربوط به مرز مهران با حدود ۳۵ هزار نفر بوده است. همچنین حدود ۷ هزار و ۵۰۰ زائر از مرز شلمچه و تعدادی دیگر نیز از مرز خسروی به اقصی نقاط کشور منتقل شده‌اند.

قلی‌زاد درباره وضعیت ناوگان مستقر در مرز مهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر و همزمان با این گفت‌وگو، ۴۷۳ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت شهر مهران مستقر هستند و منتظر ورود زائران‌اند تا بر اساس تقسیم‌بندی‌های استانی انجام‌شده، مسافران را سوار کرده و به شهرهای خود منتقل کنند.

وی با اشاره به افزایش حجم بازگشت زائران در ساعات پیش‌رو، از زائران خواست در زمان سوار شدن به اتوبوس‌ها و انجام تشریفات مربوط به جابه‌جایی، صبر و شکیبایی داشته باشند.

سخنگوی قرارگاه حمل‌ونقل اربعین سازمان راهداری تأکید کرد: با توجه به پایان مراسم اربعین و موج سنگین بازگشت زائران، ممکن است گاهی اوقات زائران برای سوار شدن و طی تشریفات مربوط به آن با مقداری معطلی مواجه شوند؛ بنابراین از زائران عزیز درخواست می‌کنیم با صبر و تحمل، همکاران ما را در ادامه منظم روند جابه‌جایی یاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ناوگان مورد نیاز در پایانه‌ها وجود دارد و بخشی از ناوگان نیز در مسیر حرکت به سمت مهران است و به‌زودی به پایانه ملحق خواهد شد تا برای جابه‌جایی زائران مورد استفاده قرار گیرد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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