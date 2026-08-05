باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه خبری ABC با استناد به منابع خود گزارش داد که سیستم‌های آبرسانی در ۱۲ ایالت آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

به گفته این شبکه، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) به شرکت‌های آب و برق و شرکت‌ها توصیه کرده است که در صورت امکان، سیستم‌های خود را از اینترنت جدا کنند، از قطع‌کننده‌های مدار خودکار استفاده کنند و حتی در صورت به خطر افتادن سیستم‌های خودکار، بازگشت به کنترل دستی را در نظر بگیرند.

این منابع مدعی شدند که ایران مظنون اصلی حملات سایبری محسوب می‌شود. با این حال، هیچ تأیید رسمی در این مورد وجود ندارد.

طبق بیانیه‌ای از پلیس ایالت میشیگان، یکی از ایالت‌هایی که بیشترین آسیب را از حمله سایبری دیده است، سازمان‌های اجرای قانون در حال نظارت بر وضعیت و هماهنگی با مقامات فدرال در مورد آن هستند.