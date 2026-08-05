سیستم‌های آبرسانی در ۱۲ ایالت آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه خبری ABC با استناد به منابع خود گزارش داد که سیستم‌های آبرسانی در ۱۲ ایالت آمریکا مورد حمله سایبری قرار گرفته‌اند.

به گفته این شبکه، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) به شرکت‌های آب و برق و شرکت‌ها توصیه کرده است که در صورت امکان، سیستم‌های خود را از اینترنت جدا کنند، از قطع‌کننده‌های مدار خودکار استفاده کنند و حتی در صورت به خطر افتادن سیستم‌های خودکار، بازگشت به کنترل دستی را در نظر بگیرند.

این منابع مدعی شدند که ایران مظنون اصلی حملات سایبری محسوب می‌شود. با این حال، هیچ تأیید رسمی در این مورد وجود ندارد.

طبق بیانیه‌ای از پلیس ایالت میشیگان، یکی از ایالت‌هایی که بیشترین آسیب را از حمله سایبری دیده است، سازمان‌های اجرای قانون در حال نظارت بر وضعیت و هماهنگی با مقامات فدرال در مورد آن هستند. 

برچسب ها: حمله سایبری ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دم هکرها گرم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خوب که چی
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
باور نکن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
در حال زمینه سازی هستند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
دروغه . باور نکن .
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