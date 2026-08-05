باشگاه خبرنگاران جوان - یزدان خسروی اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تا پایان روز ۱۳ مرداد، پنج هزار و ۶۹۱ صورت‌وضعیت برای انتقال ۱۳۲ هزار و ۱۳۲ مسافر به سمت پایانه مرزی شلمچه صادر شده که میانگین ضریب اشغال ناوگان در این مسیر ۲۳.۲ صندلی بوده است.

وی افزود: همچنین ۲ هزار و ۲۸۲ صورت‌وضعیت برای جابه‌جایی ۶۷ هزار و ۱۳۸ مسافر از مرز شلمچه به مقاصد مختلف کشور صادر شده و میانگین ضریب اشغال ناوگان در مسیر بازگشت به ۲۸.۴ صندلی رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در مجموع، هفت هزار و ۹۷۳ صورت‌وضعیت برای انتقال زائران به مقصد و از مبدا پایانه مرزی شلمچه صادر شده که ۱۷ درصد کل صورت‌وضعیت‌های صادرشده در مرزهای اربعینی کشور را شامل می‌شود.

خسروی ادامه داد: بیشترین اعزام ناوگان به مرز شلمچه از استان‌های کرمان، فارس و تهران انجام شده و در مسیر بازگشت نیز استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر بیشترین سهم را در پذیرش ناوگان داشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای موج بازگشت زائران گفت: هم‌اکنون ۱۵۰ هزار و ۶۳۴ زائر خارج‌شده از مرز شلمچه و ۵۶ هزار و ۳۵ زائر خارج‌شده از مرز چذابه هنوز به کشور بازنگشته‌اند و به همین دلیل، تامین و مدیریت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای بازگشت این زائران با جدیت در دستور کار قرار دارد.

خسروی همچنین از پیش‌بینی ورود زائران به مرزهای استان خبر داد و افزود: برای روز چهارشنبه ورود ۶۰ هزار زائر به شلمچه و ۱۷ هزار زائر به چذابه و برای روز پنجشنبه نیز ورود ۱۵ هزار زائر به شلمچه و ۱۸ هزار زائر به چذابه برآورد شده است.

سهم ۳۶ درصدی مرزهای خوزستان از تردد زائران کشور

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار تردد زائران گفت: از ۲۵ تیر تا ۱۳ مرداد، مجموع تردد زائران از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۹۶۸ هزار و ۵۱۹ نفر رسید که ۳۶ درصد از کل تردد ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۳۳۴ نفری زائران از مرزهای کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در این مدت، یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ نفر از مرز شلمچه و ۳۹۷ هزار و ۵۰۳ نفر از مرز چذابه تردد کرده‌اند که به ترتیب ۲۹ و هفت درصد از کل تردد زائران کشور را شامل می‌شود.

خسروی در ادامه با اشاره به وضعیت تردد جاده‌ای استان اظهار کرد: از ابتدای طرح اربعین تاکنون بیش از ۱۷ میلیون و ۲۰۹ هزار تردد در محورهای خوزستان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است.

وی گفت: انتقال روزانه زائران از پادگان ثامن‌الائمه به پایانه سیاحت و سپس مرز شلمچه، اجرای کنترل دروازه‌ای، تقویت گشت‌های جاده‌ای، تامین سوخت ناوگان، به‌کارگیری ۱۰۹ دستگاه ناوگان شرکت‌های نفتی، استفاده از ۲۰۰ دستگاه ون ۱۱ نفره پلاک اروند و ارسال ۱۵۰ هزار پیامک ایمنی به کاربران جاده‌ای از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای تسهیل سفرهای اربعین و ارتقای ایمنی زائران بوده است.

منبع: راهداری خوزستان