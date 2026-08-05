در دل روستای تاریخی آمره از توابع بخش خلجستان قم، درخت چنار کهنسالی با قدمتی افزون بر هزار سال همچنان استوار و سرسبز ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -درخت چنار روستای آمره در ارتفاع دو هزار و پنجاه متری از سطح دریا، درست در مرکز روستا و در کنار مسجد، حسینیه، حمام تاریخی و میدانگاه اصلی قرار گرفته است .

 این درخت کهنسال با قطر یقه‌ای معادل ۳۸۰ سانتی‌متر و تاجی به ابعاد ۲۲ در ۲۱ متر، سال‌هاست که به عنوان نماد و هویت اصلی این روستا شناخته می‌شود .

درخت چنار آمره، میراثی زنده از دل تاریخ

قدمت این درخت چنار همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. برآوردهای مختلف، سن آن را بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ سال عنوان کرده‌اند . با این حال، پژوهش‌های علمی انجام‌شده توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سن تقریبی این درخت را بین ۸۱۰ تا ۸۶۰ سال تخمین زده است که آن را به عنوان کهن‌ترین درخت شناسایی‌شده در استان قم معرفی می‌کند.

 برخی منابع محلی نیز قدمت این درخت را به دوران ساسانیان نسبت می‌دهند و آن را یکی از کهنسال‌ترین درختان ایران می‌دانند .

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

 کارشناسان معتقدند این چنار ارتباطی عمیق با شکل‌گیری هسته اولیه روستای آمره دارد و احتمال می‌رود هم‌زمان با شکل‌گیری این سکونتگاه رشد کرده باشد .

چالش تعیین سن دقیق؛ چوب‌پنبه‌ای و تهی‌شدگی تنه یکی از چالش‌های اصلی در تعیین سن دقیق این درخت، تغییرات ساختاری آن در طول قرن‌هاست. به دلیل ساختار چوب‌پنبه‌ای و از بین رفتن بافت‌های میانی تنه، امکان تعیین دقیق سن از طریق روش‌های متداول وجود ندارد . این درخت علی‌رغم سالم و زنده بودن، درون تنه‌اش تهی شده و زادآوری طبیعی نیز ندارد .

باورهای مردمی و تقدس درخت در فرهنگ محلی چنار کهنسال آمره در میان اهالی روستا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس روایات محلی، زائران کربلا در سایه آن استراحت می‌کردند. 

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

چنار کهنسال آمره؛ میراثی هزارساله در قلب خلجستان

برچسب ها: تاریخ طبیعی ، درخت کهنسال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۳:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
شکرخدا این مملکت از درختان کهنسال و قدیمی چیزی کم نداره، علاوه بر این درخت و سرو ابرکوه، درختان بلوط خیلی خیلی کهنسال بین رشته کوههای زاگرس وجود داره که البته بهتره کسی جاش رو بدونه هیچ جایی عنوان نکنه که مترادف میشه با نابودی اون دزختها
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
کاش اطراف درخت را حصار کشی و به یک نماد تبدیل کنند ،
این شهرداری و یا محیط زیست قم کجاست ؟
۰
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
میگن در زمانهای قدیم داخلش یه مغازه کفاشی بود و شخصی دراینجا کفش تعمیر میکرده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
فزسادحقانی
۲۰:۰۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
باسلام چنین درختی باقدمت بیش از دوهزار سال.در روستای مورگان استان اصفهان
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
سید حسن
۱۸:۰۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درآمد خانواده ها صفر شده ،مسئولین محترم لطفا کاری کنید بد گرفتار شدیم ،قسط بانک نداریم بدیم ،تکلیف چیه؟؟
۱
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
البرز بختیاری
۱۷:۴۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا عمر انسان با این همه پیشرفت با این درخت فاصله زیادی دارد تنها به پول کلون فکر نکنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
نوید
۱۷:۴۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درخت مذکور اگر در ترکیه بود خبر میومد که سالانه خداد دلار درآمد توریستی داشته‌.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
بهار
۱۶:۴۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ماشالله، 😍دوست دارم درخت را از نزدیک ببینم و لمس کنم. این درخت انرژی بالایی ارتعاش میکنه.
خوش بحال ساکنين این روستا. 😍
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
Rashid
۱۵:۴۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا یک فضای باغچه مانند برای درخت در این کشور در نظر نمیگیرن وتا روی درخت را آسفالت و بتن میکنن یعنی فرق درخت و دیوار بنا را متوجه نمیشن!!!؟
۰
۳۳
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Hong Kong
ناشناس
۱۳:۱۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ماشا الله به این درخت قسنگ و ایران قشنگ
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله.
۱
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
عمر این درخت از برخی کشورها زیاده . خخخخخخ
۴
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهرام امیری
۱۲:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
درخت کهن درحال خفه شدن میباشد،بتون دور درخت درحال خفه کردن درخت کهنسال میشود ،باید هرچه سریعتر اون بتونها جمع آوری بشه بجای بتون گل کاری بشه
۳
۶۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ماشاالله چه درختی کور شه چشم حسودا
۳
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۰:۲۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
آخه دانشمند کی میخواد حسودی کنه
Iran (Islamic Republic of)
M
۲۱:۴۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
صددرصد خشک میشه
۲۸
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
کور باد دور باد چشم حسودا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سعی کنیم در گفتارتان ماشاالله و الحمدلله را جای بدیم و عادت کنیم تا شیطان نتونه در وجود ما رخنه کنه و هدایایی نکرده اثر بد بزاره هموطن عزیز
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