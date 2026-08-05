در دل روستای تاریخی آمره از توابع بخش خلجستان قم، درخت چنار کهنسالی با قدمتی افزون بر هزار سال همچنان استوار و سرسبز ایستاده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -درخت چنار روستای آمره در ارتفاع دو هزار و پنجاه متری از سطح دریا، درست در مرکز روستا و در کنار مسجد، حسینیه، حمام تاریخی و میدانگاه اصلی قرار گرفته است .
این درخت کهنسال با قطر یقهای معادل ۳۸۰ سانتیمتر و تاجی به ابعاد ۲۲ در ۲۱ متر، سالهاست که به عنوان نماد و هویت اصلی این روستا شناخته میشود .
درخت چنار آمره، میراثی زنده از دل تاریخ
قدمت این درخت چنار همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. برآوردهای مختلف، سن آن را بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ سال عنوان کردهاند . با این حال، پژوهشهای علمی انجامشده توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سن تقریبی این درخت را بین ۸۱۰ تا ۸۶۰ سال تخمین زده است که آن را به عنوان کهنترین درخت شناساییشده در استان قم معرفی میکند.
برخی منابع محلی نیز قدمت این درخت را به دوران ساسانیان نسبت میدهند و آن را یکی از کهنسالترین درختان ایران میدانند .
کارشناسان معتقدند این چنار ارتباطی عمیق با شکلگیری هسته اولیه روستای آمره دارد و احتمال میرود همزمان با شکلگیری این سکونتگاه رشد کرده باشد .
چالش تعیین سن دقیق؛ چوبپنبهای و تهیشدگی تنه یکی از چالشهای اصلی در تعیین سن دقیق این درخت، تغییرات ساختاری آن در طول قرنهاست. به دلیل ساختار چوبپنبهای و از بین رفتن بافتهای میانی تنه، امکان تعیین دقیق سن از طریق روشهای متداول وجود ندارد . این درخت علیرغم سالم و زنده بودن، درون تنهاش تهی شده و زادآوری طبیعی نیز ندارد .
باورهای مردمی و تقدس درخت در فرهنگ محلی چنار کهنسال آمره در میان اهالی روستا از جایگاه ویژهای برخوردار است. بر اساس روایات محلی، زائران کربلا در سایه آن استراحت میکردند.