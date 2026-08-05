مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به ضرورت اجرای به‌موقع طرح‌های توسعه‌ای، بر تسریع در اجرای پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی، بهره‌گیری هرچه بیشتر از توان داخلی و هماهنگی مستمر میان ارکان اجرایی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛حمید بورد در نشست بررسی روند پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، وضع اجرای پروژه‌ها، میزان تحقق برنامه‌های اجرایی و الزام‌های مورد نیاز برای شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح‌ها را بررسی و راهکارهای رفع موانع و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف را مطرح کرد.

این نشست با حضور فرخ علیخانی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و نصرالله زارعی، مدیرعامل شرکت متن، برگزار شد و مجریان طرح‌ها وضع پروژه‌های تحت مدیریت خود، اقدام‌های انجام‌شده، برنامه‌های پیش‌رو، چالش‌های اجرایی و راهکارهای پیشنهادی برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها را ارائه کردند.

این نشست در چهارچوب پایش مستمر طرح‌های توسعه‌ای و بررسی وضع پروژه‌های راهبردی شرکت مهندسی و توسعه نفت برگزار شد.

 

شرکت متن مسئولیت اجرای بخشی از مهم‌ترین طرح‌های توسعه میدان‌های نفتی کشور را به عهده دارد. توسعه میدان‌های نفتی آزادگان، یادآوران، یاران، سپهر و جفیر، سهراب، چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق و نیز نیروگاه غرب کارون ازجمله پروژه‌های راهبردی این شرکت به شمار می‌رود که نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور دارند.

 

این شرکت تاکنون گام نخست توسعه میدان‌های نفتی آزادگان شمالی، دارخوین، یادآوران و آذر را به پایان رسانده است و اجرای دیگر طرح‌های توسعه‌ای را در چهارچوب برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران ادامه می‌دهد

برچسب ها: نفت ، تولید بنزین
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