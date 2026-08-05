رئیس کل گمرک ایران از تمدید مصوبه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار با دستور معاون اول رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از ابلاغ این مصوبه به ناظرین و مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور خبر داد و گفت: مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، شرایط اضطرار را تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید کرده و بنابراین ارائه تسهیلات گمرکی در شرایط اضطرار برای تمامی گمرکات اجرایی تا زمان یاد شده لازم الاجراست.

عسگری تأکید کرد: تمامی تجار و بازرگانان می‌توانند وفق دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات جهت ارائه تسهیلات در شرایط اضطرار از این تسهیلات جهت تسریع و تسهیل در ترخیص کالا استفاده نمایند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران که از سوی دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات که به جهت شرایط اضطرار و مدیریت مطلوب امور و مسائل ناشی از تجاوز صهیونی _ آمریکایی به کشور به موجب تصمیم مراجع ذیربط تمدید گردیده و مهلت آن به اتمام رسیده یا خواهد رسید تا انتهای شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید می‌گردد.

منبع گمرک