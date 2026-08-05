باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با چهارشنبه ۱۴ مردادماه، دکتر رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، به همراه دکتر عنایت‌الله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان، از پروژه ساماندهی ورودی و خروجی بیرانشهر بازدید کردند؛ پروژه‌ای عمرانی با هدف ارتقای ایمنی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد شهروندان که با شتاب در حال اجراست.

دکتر رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، به همراه دکتر عنایت‌الله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان، روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه با حضور در محل اجرای پروژه ساماندهی ورودی و خروجی بیرانشهر، از آخرین روند پیشرفت این طرح عمرانی بازدید میدانی به عمل آوردند.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه، روند پیشرفت عملیات و اقدامات انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل این طرح با رعایت استاندارد‌های فنی و کیفی تأکید شد.

پروژه ساماندهی ورودی و خروجی بیرانشهر از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است. این پروژه در طول ۴ کیلومتر اجرا می‌شود و نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، روان‌سازی عبور و مرور و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه خواهد داشت.

اداره‌کل راه و شهرسازی استان لرستان اعلام کرده است که اجرای این پروژه با هدف ارتقای کیفیت مسیر‌های ارتباطی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان و کاربران جاده‌ای با جدیت در دستور کار قرار دارد.