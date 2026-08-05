مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:امشب در برخی نقاط مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت را شاهد هستیم.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت را شاهد هستیم.

وی افزود: این شرایط فردا (پنجشنبه) در برخی نقاط گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی در برخی مناطق استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، دامنه ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، جمعه در برخی نقاط مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، تداوم خواهد داشت.

وی توضیح داد: از امشب تا شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش هایی از مرکز و یکشنبه در نوار شرقی کشور، در بعضی از ساعت ها وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:از اواخر وقت پنجشنبه تا جمعه دریای عمان و دریای خزر مواج است.