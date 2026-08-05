آتش‌سوزی زیستگاه‌های طبیعی ارتفاعات سرکش شهرستان گیلانغرب که از عصر دیروز سه‌شنبه آغاز شده بود، پس از حدود هشت ساعت تلاش مستمر امروز به طور کامل مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست گیلانغرب گفت: این آتش‌سوزی از حوالی ساعت ۱۸ دیروز در ارتفاعات سرکش آغاز شد، با حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی شهرستان و نیروهای مردمی، امروز چهارشنبه به طور کامل مهار شد.

کیانوش خدامرادی افزود: همکاری و هماهنگی میان نیروهای حاضر در عملیات، از گسترش آتش به دیگر بخش‌های منطقه جلوگیری کرد و عملیات اطفای حریق پس از چندین ساعت تلاش مستمر با موفقیت به پایان رسید.

وی اظهار کرد: اگرچه این آتش‌سوزی در محدوده‌ای خارج از مناطق تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیست رخ داد، اما یگان حفاظت محیط زیست در چارچوب همکاری مشترک با یگان حفاظت منابع طبیعی و با هدف حفاظت از طبیعت و منابع ملی، در عملیات اطفای حریق مشارکت فعال داشت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست گیلانغرب با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت نیروهای مردمی، گفت: حضور به موقع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول  نقش مهمی در مهار آتش و جلوگیری از خسارت بیشتر به زیستگاه‌های طبیعی منطقه داشت.

خدامرادی در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز، در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست مشارکت کنند.

منبع:حفاظت محیط زیست گیلانغرب

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، مهار آتش
خبرهای مرتبط
آتش‌ سوزی در عرصه های طالقان مهار شد
ورود بالگرد برای خاموشی آتش‌سوزی جنگل‌های «چرمین» چرداول
مهار آتش در جنگل های بهبهان و مسجد سلیمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احداث ۲۲ پایگاه اورژانس در استان کرمانشاه
آخرین اخبار
احداث ۲۲ پایگاه اورژانس در استان کرمانشاه