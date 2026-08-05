باشگاه خبرنگاران جوان - رییس اداره حفاظت محیط زیست گیلانغرب گفت: این آتش‌سوزی از حوالی ساعت ۱۸ دیروز در ارتفاعات سرکش آغاز شد، با حضور نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی شهرستان و نیروهای مردمی، امروز چهارشنبه به طور کامل مهار شد.

کیانوش خدامرادی افزود: همکاری و هماهنگی میان نیروهای حاضر در عملیات، از گسترش آتش به دیگر بخش‌های منطقه جلوگیری کرد و عملیات اطفای حریق پس از چندین ساعت تلاش مستمر با موفقیت به پایان رسید.

وی اظهار کرد: اگرچه این آتش‌سوزی در محدوده‌ای خارج از مناطق تحت مدیریت اداره حفاظت محیط زیست رخ داد، اما یگان حفاظت محیط زیست در چارچوب همکاری مشترک با یگان حفاظت منابع طبیعی و با هدف حفاظت از طبیعت و منابع ملی، در عملیات اطفای حریق مشارکت فعال داشت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست گیلانغرب با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت نیروهای مردمی، گفت: حضور به موقع و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در مهار آتش و جلوگیری از خسارت بیشتر به زیستگاه‌های طبیعی منطقه داشت.

خدامرادی در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز، در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست مشارکت کنند.

منبع:حفاظت محیط زیست گیلانغرب