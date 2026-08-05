سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد مذاکرات ایران و عمان در خصوص تنگه هرمز توضیح داد: بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره برخی گزارش‌های رسانه‌های منطقه‌ای و غربی راجع به مذاکرات ایران-عمان، گفت: «گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان به‌عنوان دو دولت ساحلی تنگه هرمز، با هدف تعیین یک مسیر تردد ایمن برای کشتیرانی تجاری در این تنگه در دو ماه اخیر در جریان بوده و ابعاد مختلف فنی، حقوقی، امنیتی و زیست‌محیطی آن در مراجع ذیصلاح کشورمان مورد بررسی قرار گرفته است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روند مذاکرات بین دو کشور را «حرفه‌ای» و «رو به جلو» ارزیابی کرد و تصریح نمود: «مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر طرفین، مورد تفاهم قرار گرفته و چنانچه برخی طرف‌های ثالث در این زمینه کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک دو کشور مشتمل بر ملاحظات و نکات عمده مورد توافق نیز در مرحله بررسی و تدوین نهایی است.»

بقائی درباره تاثیر تفاهم دوجانبه ایران-عمان بر وضعیت امنیتی و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: «بسته‌شدن تنگه هرمز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامد‌های امنیتی آن برای کل منطقه بود و قاعدتا تفاهم ایران-عمان فی‌نفسه نمی‌تواند به معنای امن شدن تنگه برای کشتی‌های عبوری باشد چراکه عوامل ناامن‌کننده تنگه هرمز از سوی آمریکا، به‌ویژه محاصره دریایی و دیگر اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدآمیز علیه ایران و منافع آن همچنان وجود دارد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال سفر وزیر امور خارجه یا رئیس مجلس به پاکستان یا قطر در پایان این هفته، گفت: «برنامه‌ای برای سفر به این کشور‌ها نداریم. البته پاکستان و قطر به تلاش‌های خود برای کاهش تنش‌ها ادامه می‌دهند و جمهوری اسلامی ایران نیز با آنها در تماس و تبادل نظر است.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: عمان ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
عراقچی همتای ایتالیایی خود را در جریان آخرین روند دیپلماتیک میان ایران و عمان قرار داد
ادامه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز
بررسی روند تحولات دیپلماتیک جاری در تماس تلفنی عراقچی با همتایان پاکستانی و عمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز یعنی ایران عمان ربطی ندارد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
مذاکره رو کلاً فراموش کنید لطفاً. مذاکره با آمریکا هیچ خیری ندارد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۲:۵۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
با سلام
یکی از چیزهای مهمی که در مذاکرات بایستی گنجانده بشه توقف هر گونه برنامه ریزی و انجام ترور مقامات ، مسئولان ،فرماندهان و دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی باشد.و این زاید به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران به دشمن تفهیم بشه.
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
فقط باید قدرت داشته باشیم. زبان قدرت بهترین دیپلماسی است. وقتی بفهمند که کوچکتری اقدام آنها چه بلایی سرشان می آورد (مثلاً تنگه هرمز بسته می شه و بیچاره می شوند یا باران موشک بر سرشان نازل می شود) خود به خود همه چیز درست می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
همین چند لحظه پیش دولت پاکستان اعلام کرد سفر قریب الوقوع وزیرخارجه به پاکستان در رو. جمعه !! چرا سخنگو همیشه چند روز عقبه؟!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
عین سگ دروغ میگن.فردا که رفتن انکار خ اهنگ کرد.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
حتی خود ترامپ هم نمیتونست و باورش نمیشه که شما بتونید اینطور قیمت نفت را پایین بیارید و کمکش کنید و تورم در کشور خودتون را بالا ببرید.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
تفاهم با عمان به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست | مسیر جدید در تنگه هرمز موقت است
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
خدا کنه همین‌طور باشه
۲۲:۲۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ ممکنه چیز دیگه اعلام کنه بعد می بینیم هواپیما شماره 168 رفت اونجایی که ترامپ میگه قبلا هم بارها این حالت اتفاق افتاده و مردم فهمیدن سرکار هستن البته ترامپ استاد کار هست با وعده ای بنده خدا ها رو میبره سر چشمه و خجالت زده بر میکردند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
میترسیدی بگید با آمریکا
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
این حق الناسی که گردن شماست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
توافق ایران و عمان برای تنگه هرمز یک پیام صریح برای امنیت تجارت در این زمینه به تهدید و تجاوز برای کشور ثالث و کشورهای منطقه که بخواهند امنیت این منطقه را به هم بزنند خسارت وارد را باید پرداخت کنند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کم سر مردم شیره بمالید دارید توافق با آمریکا انجام میشه خودم با توافق موافق هستم ولی مردم را بی‌خبر نکن
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
جهاد دیپلماسی مسؤلین زحمتکش کشورمان را کم‌رنگ نشان ندهید . خداقوت به شیرمردان دستگاه دیپلماسی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
تنگه رو مثل خزر دادید رفت ؟؟؟؟؟
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۱۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
آفرین صد آفرین
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
آخرین اخبار
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵