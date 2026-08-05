باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور بهویژه مسیرهای شمالی خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو، سنگین است.
وی افزود: در محور فیروزکوه نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا ادامه داد: در محور قدیم تهران–بومهن، محدوده جاجرود و همچنین در آزادراه تهران–پردیس از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، ترافیک سنگین جریان دارد.
به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، تردد در محورهای چالوس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، محور قدیم بومهن–تهران و آزادراه پردیس–تهران روان است و تمامی محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی درباره وضعیت سایر محورهای کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل شهرک جهاننما تا استاندارد و همچنین در آزادراه قزوین–کرج–تهران از محدوده مهرشهر تا پل فردیس و پل کلاک سنگین است.
محرابینیا افزود: در بزرگراه تهران–ورامین محدوده قلعهنو و همچنین در محور تهران–شهریار در برخی مقاطع، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعین گفت: در محور ایلام–سرابله–حمیل، بهویژه در محدوده تونلهای آزادی و گلمه، ترافیک نیمهسنگین است، اما در محورهای منتهی به مرزهای مهران، چذابه، تمرچین، شلمچه، خسروی و باشماق، تردد بهصورت روان در جریان است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده «کلمنتعلی» به دلیل شرایط موجود مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان–منبعآب–بندرعباس انجام میشود.