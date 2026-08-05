باشگاه خبرنگاران جوان - سردار کیاست سپهری روز چهارشنبه در پایانه مرزی خسروی با ارزیابی مثبت روند برگزاری مراسم اربعین امسال اظهار کرد: انسجام و هماهنگی مطلوب میان کمیته‌های اجرایی و پشتیبانی، در کنار مدیریت میدانی مسوولان استان، زمینه ارائه خدمات مناسب به زائران را از ابتدای ورود به استان کرمانشاه تا مرزهای خروجی به سمت عتبات عالیات فراهم کرد.

وی اظهار کرد: زائران از مسیر شهرستان کنگاور تا مرزهای سومار، خسروی و مهران از خدمات و امکانات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شدند و رضایتمندی آنان نشان می‌دهد برنامه‌ریزی انجام‌شده در استان کرمانشاه و همچنین هماهنگی‌های صورت‌گرفته در پایانه مرزی منذریه عراق، نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در طول اجرای طرح اربعین، تردد زائران در ۲سوی مرز بدون مشکل انجام شد، گفت: نیروهای مرزبانی با حضور شبانه‌روزی و تلاش خستگی‌ناپذیر، شرایطی را فراهم کردند تا زائران در هنگام خروج از کشور و بازگشت به ایران با حداقل ایستایی و معطلی مواجه شوند.

سپهری، تعامل مستمر با مسوولان عراقی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت مدیریت مرز دانست و افزود: دیپلماسی مرزی در تمام سطوح به صورت شبانه‌روزی دنبال شد و همین هماهنگی‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در روان‌سازی تردد و مدیریت جمعیت زائران داشت.

وی با بیان اینکه آمار نهایی ترددها هنوز در دست جمع‌بندی است، اظهار کرد: گزارش‌های اولیه از افزایش استقبال زائران برای تردد از مرز خسروی نسبت به سال‌های گذشته حکایت دارد و تاکنون بخش عمده زائران به کشور بازگشته‌اند.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۱۵۰ هزار زائر همچنان در خاک عراق حضور دارند و همه بخش‌های حمل‌ونقل، پذیرایی و خدمات، آمادگی لازم را برای بازگشت ایمن و روان این عزیزان دارند.

وی از زائران خواست در مسیر بازگشت، قوانین راهنمایی و رانندگی را با دقت رعایت کرده و پیش از ادامه سفر، در قصرشیرین استراحت کافی داشته باشند تا از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری شود.

سپهری با قدردانی از استاندار کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، اعضای کمیته‌های اربعین و نیروهای مرزبانی، گفت: همدلی و تلاش شبانه‌روزی همه خادمان اربعین، امسال شرایطی متفاوت و رضایت‌بخش را در مرز خسروی رقم زد و امیدواریم این توفیق خدمتگزاری در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.

منبع:مرزبانی کرمانشاه