باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از هجوم گسترده مهاجران به شهر سبته که بخشی از قلمرو اسپانیا در شمال آفریقاست، صد‌ها خانواده مراکشی در شهر فنیدق در نزدیکی مرز تجمع کردند تا با نشان دادن تصاویر عزیزان مفقودشده خود، از سرنوشت آنها باخبر شوند.

در جریان این موج مهاجرتی حدود ۷۲ هزار نفر تلاش کردند وارد سبته شوند. مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند دست‌کم ۸۸ نفر در سبته و ۱۱ نفر در مراکش جان باخته‌اند و ده‌ها نفر همچنان مفقود هستند.

اسپانیا اعلام کرده حدود ۷۰ هزار نفر از افرادی که وارد سبته شده بودند به مراکش بازگردانده شده‌اند، اما سازمان‌های حقوق بشری درباره بازگرداندن برخی مهاجران بدون بررسی درخواست پناهندگی ابراز نگرانی کرده‌اند.

مقام‌های اسپانیایی و مراکشی درباره علت این بحران اختلاف نظر دارند؛ اسپانیا از نقش احتمالی مراکش در تسهیل عبور مهاجران انتقاد کرده، در حالی که رباط این اتهام را رد کرده و گسترش برخی شایعات در فضای مجازی را علت اصلی دانسته است.

چند روز پیش از موج ورود گسترده مهاجران به سبته یک حکم از دیوان عالی اسپانیا منتشر شد که بر اساس آن، مهاجرانی که از مسیر دریا وارد خاک اسپانیا می‌شوند، نمی‌توانند به‌صورت فوری و بدون طی روند قانونی بازگردانده شوند. این حکم تأکید می‌کرد که افراد باید امکان درخواست پناهندگی را داشته باشند.

برداشت اشتباه از این حکم باعث شد هزاران نفر از مراکش به سمت مرز سبته حرکت کنند. مقام‌های مراکشی گفتند این موج تحت تأثیر «اطلاعات نادرست در فضای مجازی» شکل گرفت، در حالی که برخی مقام‌های اسپانیایی نیز احتمال دادند عوامل سیاسی در این بحران بی‌تأثیر نبوده است.

منبع: گاردین