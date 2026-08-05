نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ترامپ دوست بزرگی است اما اسرائیل هر کاری که لازم باشد برای امنیت خود انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل «هر کاری که لازم باشد» برای تضمین امنیت خود انجام خواهد داد - «با یا بدون توافق».
در حالی که نتانیاهو از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عنوان «بزرگترین دوستی که در کاخ سفید داشتهایم» یاد کرد، گفت: «موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست».
اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح میشود که اسرائیل حملات جدیدی را در جنوب لبنان انجام میدهد؛ حتی در حالی که مذاکرات بین مقامات اسرائیلی و لبنانی در مورد «توافق چارچوب» با میانجیگری ایالات متحده در رم ادامه دارد.
منبع: الجزیره