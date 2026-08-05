نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ترامپ دوست بزرگی است اما اسرائیل هر کاری که لازم باشد برای امنیت خود انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل «هر کاری که لازم باشد» برای تضمین امنیت خود انجام خواهد داد - «با یا بدون توافق».

در حالی که نتانیاهو از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عنوان «بزرگترین دوستی که در کاخ سفید داشته‌ایم» یاد کرد، گفت: «موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست».

اظهارات نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل حملات جدیدی را در جنوب لبنان انجام می‌دهد؛ حتی در حالی که مذاکرات بین مقامات اسرائیلی و لبنانی در مورد «توافق چارچوب» با میانجیگری ایالات متحده در رم ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بدون حمایت‌های صدها میلیارد دلاری آمریکا یک روز هم دووم نمیارین
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا حزب الله نیروگاه برق و تاسیسات زیر بنایی رژیم اشغالگر قدس را نمیزنه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خدایا یا این ملعون بمیره یا من پولدار بشم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نتانیاهو وترامپ حرازاده ها دروغگو می کشیم اسرائیل وآمریکا نابود کند
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
باشه بابا بیست سی سال از عمرش مونده با این اراجیف میخواد مردم جهان خوف کنن
۸
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۹:۰۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
۲۰ ،۳۰سال ان شاءالله که آخرعمرکثیف شونه
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