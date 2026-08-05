باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یونان اعلام کرد به دلیل خطر بسیار بالای وقوع آتشسوزیهای جنگلی، برای فردا (پنجشنبه) در برخی مناطق از جمله پایتخت، وضعیت «هشدار قرمز» صادر کرده است.
بر این اساس، محدودیتهای پیشگیرانهای برای تردد خودروها و حضور مردم در جنگلها و مناطق آسیبپذیر اعمال خواهد شد. مقامات از شهروندان خواستند از هرگونه فعالیتی که میتواند باعث ایجاد آتش شود، خودداری کنند.
گفته شده آتشسوزیهایی که چند روز در اطراف پایتخت ادامه داشته، باعث تخلیه بیش از هزار نفر از مناطق خطرناک شده است.
آتشسوزیهای جنگلی یونان به دلیل سهلانگاری آغاز شد و در پی موج گرما در این کشور، به سرعت گسترش پیدا کرد.
مقامات اعلام کردهاند برخی از آتشسوزیها احتمالاً به دلیل مشکل در خطوط انتقال برق یک نیروگاه بادی آغاز شده، هرچند تحقیقات درباره علت دقیق ادامه دارد. همچنین دهها نفر در ارتباط با ایجاد آتشسوزیهای عمدی یا سهلانگاری بازداشت شدهاند.
پیش از یونان، کشورهای دیگری در اروپا با بحران آتشسوزی گسترده دست و پنجه نرم کردند. در فرانسه، آتشسوزیهای گسترده در جنوب غربی این کشور صدها کیلومتر مربع از خاک آن را سوزانده و باعث تخلیه گسترده ساکنان شد.
منبع: آناتولی