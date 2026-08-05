باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اظهار کرد: شخصی که با تصویربرداری از لحظات پرتاب موشک‌های ایرانی، این تصاویر را برای رسانه‌های معاند، از جمله اینترنشنال و یک کانال معروف معاند ارسال کرده بود، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستور مقام قضایی در یزد بازداشت شد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی، روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: با توجه به ارتکاب این اقدام در شرایط تهاجم دشمن، پرونده با لحاظ مقررات مربوط رسیدگی شده و در صورت اثبات جرم، امکان تشدید مجازات تا سه درجه وجود دارد.

حسن‌پور یادآور شد: برخی افراد بدون آگاهی از تبعات امنیتی و حقوقی، اقدام به ثبت یا انتشار تصاویر از نقاط حساس از جمله محل پرتاب یا اصابت موشک می‌کنند و آن را در فضای مجازی یا میان اطرافیان منتشر می‌کنند. این محتوا‌ها در ادامه ممکن است توسط رسانه‌های معاند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و علاوه بر ایجاد تهدید امنیتی، برای منتشرکننده نیز مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.

وی همچنین با هشدار به شهروندان از عموم مردم خواست در صورت دریافت هرگونه تصویر، فیلم یا فایل صوتی مرتبط با مراکز حساس، تحرکات نظامی یا محل‌های پرتاب و اصابت موشک، از بازنشر یا انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خودداری کنند. حتی انتشار با نیت اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرده و تبعات قانونی برای فرد منتشرکننده داشته باشد. حفظ امنیت کشور در شرایط کنونی نیازمند دقت، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از انتشار محتوای حساس در فضای مجازی است.

دادستانی یزد ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در تأمین امنیت عمومی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تصویربرداری یا فیلم‌برداری مشکوک از اماکن حساس یا موقعیت‌های خاص، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق شماره‌های ۱۱۰ (پلیس)، ۱۱۳ (وزارت اطلاعات)، ۱۱۴ (سازمان اطلاعات سپاه) یا شناسه @stdyazd۱۱۴ گزارش دهند.

منبع:دادستانی یزد