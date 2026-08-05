رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از خدمات مردم و دستگاه‌های اجرایی در آیین اربعین گفت: مرز مهران امسال نیز بیش‌ترین سهم تردد را به خود اختصاص داد و افزون بر ۵۰ درصد زائران از این گذرگاه رفت و آمد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان روز چهارشنبه در نشست ستاد اربعین در مهران اعلام کرد: امسال تا کنون بیش از سه میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از هموطنان و اتباع بیگانه حاضر در کشور از مرزهای اربعینی به سمت عتبات عالیات خارج شده‌اند و موج بازگشت زائران در مهران همچنان ادامه دارد و همه بخش‌های خدماتی، انتظامی، حمل‌ونقل، امدادی و پشتیبانی در این گذرگاه پای کار هستند.

وی افزود: بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این ساعت (۱۸ عصر چهارشنبه) به کشور بازگشته‌اند و حدود ۵۳۰ هزار نفر همچنان در کشور عراق حضور دارند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین عنوان کرد: همه دستگاه‌های مسئول در مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین برای آسانی بازگشت زائران آمادگی کامل دارند.

پورجمشیدیان گفت: مرزهای اربعینی کشور تا بازگشت آخرین زائر در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات‌رسانی در مسیرهای بازگشت همچنان ادامه دارد.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور اظهار کرد: در روزهای گذشته رکوردهای قابل توجهی در حوزه حمل‌ونقل در پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران ثبت شد و در برخی روزها بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس وارد این پایانه شد و زائران را جابه‌جا کردند.

پورجمشیدیان ادامه داد: این حجم تردد به معنای ورود بیش از یک دستگاه اتوبوس در هر دقیقه به پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران است و با توجه به زیرساخت‌های این شهر، این اقدام بسیار قابل توجه ارزیابی می‌شود.

وی اضافه کرد: در برخی روزها جمعیت جابه‌جا شده چندبن برابر جمعیت شهر مهران بود و این موضوع نشان‌ دهنده کوشش گسترده مجموعه حمل‌ونقل برون و بین‌شهری، حمل‌ونقل مرزی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های پشتیبان است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: در برخی ساعت‌ها برای مسیرهایی مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم کمبود اتوبوس وجود نداشت و از زائرانی که در این مسیرها معطل شدند، عذرخواهی می‌شود.

وی افزود: با ورود ناوگان تازه، بخش زیادی از این مشکل مدیریت شد و جابه‌جایی زائران با کوشش دستگاه‌های مسئول ادامه یافت.

پورجمشیدیان با قدردانی از مردم استان‌های مرزی اعلام کرد: مردم استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به‌ ویژه مردم استان ایلام و شهر مهران امسال در پذیرایی و همراهی با زائران اربعین نقش بزرگی ایفا کردند.

وی عنوان کرد: میلیون‌ها زائر از جاده‌ها، شهرها و روستاهای این استان‌ها عبور کردند و مردم با مهمان‌نوازی و همراهی خود جلوه‌ای ارزشمند از خدمت به زائران امام حسین (ع) را نشان دادند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور بیان کرد: نیروهای مرزبانی، ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، مجموعه‌های امنیتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) و همه بخش‌های پلیس در تامین امنیت و آسانی تردد زائران نقش مهمی داشتند.

پورجمشیدیان گفت: کار پلیس گذرنامه در کاهش زمان معطلی زائران از چند ساعت به چند ثانیه، یکی از ابتکارهای مهم امسال بود و رضایت زائران را در پی داشت.

وی تاکید کرد: تا زمانی که آخرین زائر اربعین به کشور بازنگشته است، همه دستگاه‌ها باید در میدان حضور داشته باشند و خدمات‌رسانی را بدون وقفه ادامه دهند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائرانی که هنوز در مسیر بازگشت هستند خواست با خادمان خود در مرزها همکاری کنند و با صبر و حوصله مسیر بازگشت را ادامه دهند.

وی افزود: خدمت به زائران امام حسین (ع) افتخار بزرگی است و همه مجموعه‌های اجرایی کشور کوشش می‌کنند بازگشت زائران با آرامش، ایمنی و کم‌ترین مشکل انجام شود.

پورجمشیدیان گفت: برنامه‌های فرهنگی اجرا شده از سوی عشایر استان ایلام جلوه ارزشمندی از فرهنگ بومی و دینی این استان بود.

وی تاکید کرد: اجرای برنامه‌های میدانی، نمایش‌های فرهنگی و فعالیت‌های مردمی در مسیر زائران، ظرفیت مهمی است که باید در سال‌های آینده تقویت شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور همچنین بر توجه به اقتصاد مردم مرزنشین تاکید کرد و گفت: غرفه‌های عرضه صنایع دستی، سوغات و تولیدهای محلی در مهران نشان داد که اربعین می‌تواند به رونق معیشت مردم مرزنشین کمک کند.

وی اعلام کرد: باید بازارچه‌ها و ظرفیت‌های دائمی برای مردم مرزنشین ایجاد شود تا اقتصاد محلی در طول سال نیز از مسیر تردد زائران و مسافران بهره‌مند شود.

پورجمشیدیان افزود: ستاد مرکزی اربعین از طرح‌هایی که به رونق اقتصاد مردم مرزنشین به‌ ویژه مردم مهران و دیگر شهرهای مرزی ایلام کمک کند، حمایت خواهد کرد.

وی درباره توسعه مرزهای استان ایلام نیز گفت: موضوع فعال‌سازی گذرگاه‌های رسمی تازه از جمله ظرفیت‌های مرزی دهلران در دستور پیگیری قرار دارد و کوشش می‌شود زمینه تردد در این مسیرها فراهم شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین بیان کرد: مردم دهلران در دوران دفاع مقدس و مرزداری حق بزرگی بر کشور دارند و باید از ظرفیت‌های مرزی این شهرستان برای توسعه منطقه و خدمت به زائران استفاده شود.

وی ادامه داد: بازگشایی و تقویت مرزهای جدید می‌تواند بخشی از فشار تردد را از مرز مهران کاهش دهد و زمینه توسعه متوازن در مناطق مرزی را فراهم کند.

پورجمشیدیان با قدردانی از دولت و مردم عراق گفت: مردم عراق، دولت این کشور و مجموعه‌های امنیتی و خدماتی عتبات عالیات در پذیرایی، تامین امنیت و ایجاد شرایط مناسب برای زائران اربعین نقش مهمی داشتند.

وی افزود: از رسانه‌های مختلف کشور نیز برای اطلاع‌رسانی گسترده و همراهی با جریان خدمت‌رسانی به زائران قدردانی می‌شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: مواکب مرزی و دستگاه‌های خدمت‌رسان تا پایان موج بازگشت فعال خواهند بود و نگرانی برای بازگشت زائران وجود ندارد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مراسم اربعین ، مرز مهران
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