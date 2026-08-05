وزیر امور خارجه عربستان سعودی با همتای عراقی خود، فواد حسین دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق و همتای سعودی‌اش، فیصل بن فرحان روز چهارشنبه، یک هفته پس از حملات هوایی مشترک آمریکا و عربستان سعودی علیه گروه‌های مقاومت عراق، درباره مقدمات سفر قریب‌الوقوع یک هیئت امنیتی عراقی به عربستان سعودی گفت‌و‌گو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق که توسط خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، این مذاکرات در حاشیه نشست وزرا در مورد قدس اشغالی در امان، پایتخت اردن برگزار شد.

وزرای امور خارجه ترتیبات سفر هیئت امنیتی برنامه‌ریزی شده را بررسی کردند و درباره سفر‌های متقابل در سطوح مختلف با هدف تقویت همکاری و هماهنگی دو جانبه گفت‌و‌گو کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: فواد حسین ، عربستان سعودی
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