باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس شهرستان کرمان بر اساس گزارشات شهروندان به ۱۱۰ مبنی بر زورگیری طلاهای بانوان در قالب حمل مسافر، تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی افزود: با دستگیری متهم که یک خانم ۳۶ ساله است، مشخص شد این فرد یک پسر حدود ۱۲ ساله را به عنوان راننده یک خودروی سواری قرار داده و خود به عنوان سرنشین با پرسه زدن در سطح شهر، سوژههای مورد نظر را از بین بانوان انتخاب و با پیشنهاد رساندن آنان به مقصد، اقدام به زورگیری طلاهای آنان با تهدید کلت غیرواقعی میکرده است.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: این فرد تاکنون به چندین مورد سرقت و زورگیری با همین روش اعتراف کرد
وی بیان داشت: در حال بررسی احتمال وقوع این قبیل سرقتها در سایر شهرها و استانهای همجوار هستیم.
منبع: پلیس کرمان