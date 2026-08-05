فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری خانم زورگیر طلا‌های بانوان با ترفند حمل مسافر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سردار موقوفه ئی گفت: ماموران پلیس شهرستان کرمان بر اساس گزارشات شهروندان به ۱۱۰ مبنی بر زورگیری طلا‌های بانوان در قالب حمل مسافر، تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: با دستگیری متهم که یک خانم ۳۶ ساله است، مشخص شد این فرد یک پسر حدود ۱۲ ساله را به عنوان راننده یک خودروی سواری قرار داده و خود به عنوان سرنشین با پرسه زدن در سطح شهر، سوژه‌های مورد نظر را از بین بانوان انتخاب و با پیشنهاد رساندن آنان به مقصد، اقدام به زورگیری طلا‌های آنان با تهدید کلت غیرواقعی می‌کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: این فرد تاکنون به چندین مورد سرقت و زورگیری با همین روش اعتراف کرد

وی بیان  داشت: در حال بررسی احتمال وقوع این قبیل سرقت‌ها در سایر شهر‌ها و استان‌های همجوار هستیم.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: دستگیری متهم ، سرقت طلا
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