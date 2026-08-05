نهاد غذایی سازمان ملل هشدار داد یک پدیده آب و هوایی در راه است که می‌تواند کشاورزی را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده و به کمبود غذا دامن بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس پیش‌بینی برنامه جهانی غذا، پدیده آب‌وهوایی «ال‌نینو» که به‌سرعت در حال شکل‌گیری است، می‌تواند تا پایان سال آینده حدود ۵۰ میلیون نفر دیگر را به جمعیت افرادی که درگیر گرسنگی شدید هستند، اضافه کند.

این افراد به میلیون‌ها نفر دیگر افزوده می‌شود که هم‌اکنون به دلیل سال‌ها خشکسالی در بخش‌هایی از آفریقا دچار ناامنی غذایی هستند یا افرادی که در سال‌های اخیر، به دلیل جنگ و افزایش قیمت مواد غذایی، با بحران گرسنگی رو به رو شده‌اند.

برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که حتی اگر ال‌نینو ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بدبینانه باشد، باز هم می‌تواند بحران غذا را در بسیاری از کشور‌ها تشدید کرده و بیش از ۵۰ میلیون نفر دیگر را به جمعیت ۲۲۵ میلیونیِ گرفتار ناامنی غذایی حاد اضافه کند.

بر اساس این گزارش، آمریکای مرکزی و جنوبی، منطقه کارائیب و جنوب آفریقا بیشترین آسیب را خواهند دید. همچنین در جنوب و جنوب‌شرق آسیا احتمال کاهش بارندگی وجود دارد که می‌تواند مشکلات جدی برای کشاورزی ایجاد کند.

ال‌نینو یک پدیده آب‌وهوایی دوره‌ای است که با گرم شدن غیرعادی سطح آب‌ها شکل می‌گیرد و الگو‌های بارش و دمای جهان را تغییر می‌دهد. این پدیده می‌تواند در برخی مناطق باعث خشکسالی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و بحران غذایی شود و در مناطق دیگر بارندگی و سیلاب شدید ایجاد کند.

ال‌نینوی امسال که هر چند سال یک‌بار در اقیانوس آرام شکل می‌گیرد و الگو‌های بارش جهانی را تغییر می‌دهد، ممکن است قوی‌ترین نمونه آن در دست‌کم ۷۰ سال گذشته باشد. برخی کارشناسان غیررسمی آن را «سوپر ال‌نینو» نامیده‌اند.

منبع: گاردین

برچسب ها: برنامه جهانی غذا ، ال نینو ، گرسنگی
خبرهای مرتبط
گزارش سازمان ملل: بحران خاورمیانه میلیون‌ها نفر را به سمت گرسنگی حاد سوق می‌دهد
سازمان ملل: یمن بیشترین بار جمعیت گرفتار قحطی در جهان را به دوش می‌کشد
خشکسالی انگلیس را به مرز بحران غذایی می‌رساند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
وسوس
۰۷:۲۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
ایران هم قطعا سهم خواهد داشت
۰
۰
پاسخ دادن
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین