باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس پیشبینی برنامه جهانی غذا، پدیده آبوهوایی «النینو» که بهسرعت در حال شکلگیری است، میتواند تا پایان سال آینده حدود ۵۰ میلیون نفر دیگر را به جمعیت افرادی که درگیر گرسنگی شدید هستند، اضافه کند.
این افراد به میلیونها نفر دیگر افزوده میشود که هماکنون به دلیل سالها خشکسالی در بخشهایی از آفریقا دچار ناامنی غذایی هستند یا افرادی که در سالهای اخیر، به دلیل جنگ و افزایش قیمت مواد غذایی، با بحران گرسنگی رو به رو شدهاند.
برنامه جهانی غذا هشدار میدهد که حتی اگر النینو ضعیفتر از پیشبینیهای بدبینانه باشد، باز هم میتواند بحران غذا را در بسیاری از کشورها تشدید کرده و بیش از ۵۰ میلیون نفر دیگر را به جمعیت ۲۲۵ میلیونیِ گرفتار ناامنی غذایی حاد اضافه کند.
بر اساس این گزارش، آمریکای مرکزی و جنوبی، منطقه کارائیب و جنوب آفریقا بیشترین آسیب را خواهند دید. همچنین در جنوب و جنوبشرق آسیا احتمال کاهش بارندگی وجود دارد که میتواند مشکلات جدی برای کشاورزی ایجاد کند.
النینو یک پدیده آبوهوایی دورهای است که با گرم شدن غیرعادی سطح آبها شکل میگیرد و الگوهای بارش و دمای جهان را تغییر میدهد. این پدیده میتواند در برخی مناطق باعث خشکسالی، کاهش تولید محصولات کشاورزی و بحران غذایی شود و در مناطق دیگر بارندگی و سیلاب شدید ایجاد کند.
النینوی امسال که هر چند سال یکبار در اقیانوس آرام شکل میگیرد و الگوهای بارش جهانی را تغییر میدهد، ممکن است قویترین نمونه آن در دستکم ۷۰ سال گذشته باشد. برخی کارشناسان غیررسمی آن را «سوپر النینو» نامیدهاند.
منبع: گاردین