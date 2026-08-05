باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز عملیات پروازی اربعین حسینی ۱۴۰۵، تیم مشترک نظارتی متشکل از سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، فرودگاه بینالمللی نجف اشرف و سایر فرودگاههای پرتردد کشور مستقر شد.
این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای نظارتی، صیانت از حقوق زائران، نظارت مستمر بر روند اجرای عملیات پروازی، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و اطمینان از اجرای کامل ضوابط و مقررات در تمامی مراحل عملیات اعزام و بازگشت زائران انجام شده و تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.
این تیم مشترک نظارتی با حضور میدانی در مبادی اصلی اعزام و بازگشت زائران، بهصورت مستمر بر تمامی فرآیندهای عملیاتی نظارت داشته و ضمن پایش وضعیت پروازها، بر رعایت حقوق مسافران، اجرای دقیق نرخهای مصوب بلیت، جلوگیری از هرگونه عرضه و فروش بلیت خارج از ضوابط، مقابله با دریافت وجوه مازاد، کیفیت خدمات ارائهشده از سوی شرکتهای هواپیمایی و عوامل فرودگاهی، رعایت برنامههای پروازی، مدیریت تأخیرها، نحوه اطلاعرسانی و پاسخگویی به مسافران و رسیدگی به شکایات و مطالبات زائران نظارت خواهد کرد.
منبع: روابطعمومی سازمان هواپیمایی کشوری