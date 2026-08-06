باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهنام سعیدی دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مذاکراتی که بین ایران و عمان بر سر تنگه هرمز برگزار می‌شود، گفت: مذاکراتی که با عمان در حال برگزاری است، پیرامون نحوه تردد کشتی‌ها و شناورها و تعیین مسیر آن‌هاست، اما چند نکته را باید مدنظر داشته باشیم.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس اظهار کرد: مذاکرات با عمان به هیچ عنوان به معنای مذاکره پیرامون باز شدن تنگه هرمز نیست. درباره تنگه هرمز زمانی بحث و گفت‌وگو خواهد شد که آمریکایی‌ها دست از تهدید بردارند، محاصره دریایی را بردارند، منطقه را ترک کنند و خاتمه جنگ اعلام شود. بنابراین، نباید این موضوع را با مذاکراتی که اکنون در حال برگزاری است اشتباه گرفت و تصور کرد که این مذاکرات به معنای باز شدن تنگه هرمز است.

این نماینده مجلس می‌گوید تنگه هرمز یک دستاورد و یک ابزار بازدارنده در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و از این ابزار به خوبی استفاده می‌شود. تا زمانی که آمریکایی‌ها مواردی را که عرض کردم رفع نکنند، دلیلی برای باز شدن تنگه هرمز وجود ندارد. نمی‌شود تنگه هرمز را باز کنیم، اما آمریکایی‌ها محاصره خود را ادامه دهند یا دوباره بخواهند به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز کنند بنابراین، این مذاکرات صرفاً پیرامون مسیر عبور و مرور است.

عضو هیئت‌رئیسه فراکسیون محور مقاومت مجلس تاکید کرد: عمان باید شروطی را که جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است، بپذیرد. ترتیباتی که ایران برای ورود و خروج شناورها مشخص می‌کند، حتماً باید رعایت شود. شناورهایی که از این مسیر عبور می‌کنند باید مجوز داشته باشند، نظامی نباشند و مجموعه‌ای از قواعد و مقررات را رعایت کنند همچنین هر شناوری که از آنجا عبور می‌کند، به‌دلیل برقراری امنیت، مسائل زیست‌محیطی و سایر خدماتی که در آن منطقه ارائه می‌شود، باید هزینه این خدمات را پرداخت کند.

سعیدی تصریح کرد: در یک کلمه باید گفت تصمیم‌گیرنده پیرامون تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران است و با عمان به‌عنوان یک کشور ساحلی مذاکره می‌شود و اگر شروط ایران را بپذیرد توافق خواهد شد.

دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: عمان این نکته را مدنظر داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران اجازه مداخله و حضور آمریکایی‌ها را در آنجا نخواهد داد و اگر قرار باشد در دامان آمریکا باشند، قطعاً جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خود تجدیدنظر خواهد کرد.

سعیدی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر توافق بین ایران و عمان بر سر تنگه هرمز امضا شود آیا آمریکا به تفاهمنامه اسلام‌آباد برمی‌گردد، گفت: این توافق مسیر را مشخص می‌کند. آمریکایی‌ها زیر عهد خود زدند و نقض عهد کردند، درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آن امضایی که ذیل تفاهم‌نامه انجام شده بود به تعهدات خود پایبند بود، اما آمریکا قابل اعتماد نیست و غیرقابل پیش‌بینی است و رئیس‌جمهوری که آمریکا دارد دچار نوعی تزلزل شخصیتی است و تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی، احساسی و هیجانی اتخاذ می‌کند.

این نماینده مجلس می‌گوید هر سناریویی که اتفاق بیفتد، ایران آمادگی لازم را دارد. ما در عرصه نظامی نشان داده‌ایم که کشور کاملاً آماده‌ای هستیم. از نظر تجهیزاتی پیشرفت کرده‌ایم و از نظر عملیاتی، فنی و تاکتیکی توانمندی خود را به اثبات رسانده‌ایم. به همین دلیل امروز آمریکا مبهوت ایستادگی و مقاومت رزمندگان ما قرار گرفته است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس بیان کرد: ایران نشان داده است که کشوری اهل دیپلماسی است، اما دیپلماسی‌ای که مبتنی بر احترام باشد، نه دیپلماسی‌ای که ناشی از فشار، تحریم، زور، قلدری و زیاده‌خواهی باشد، اما تجربه نشان داده است که متأسفانه دولت آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور قابل اعتماد نیستند.