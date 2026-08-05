باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حجت‌الاسلام عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد، امشب در نشست خبری گرامیداشت روز خبرنگار که با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی گفت: «روز خبرنگار، نمادی از ایثار و فداکاری فعالانی است که جان خود را در مسیر روشنگری و آگاهی‌بخشی جامعه گذاشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این هفته گفت: «هدف ما در این ایام، ادای دین به فعالان عرصه خبر و همچنین ایجاد فضایی برای تعامل بیشتر مسئولان با اصحاب رسانه است.

جزئیات برنامه‌های هفته خبرنگار در یزد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، محور‌های اصلی فعالیت‌های این هفته را این‌گونه برشمرد: و گفت: بدر بخش ایثار و شهادت:ادای احترام به مقام شهدای خبرنگار و درگذشتگان این عرصه، همچنین دیدار با خانواده‌های شهدای خبرنگار و فعالان رسانه‌ای پیشکسوت؛ و دربخش نشست‌های تعاملی برگزاری نشست صمیمی اصحاب رسانه با استاندار یزد، نشست بانوان رسانه‌ای، جلسات تخصصی با مجمع نمایندگان استان در مجلس و دیدار‌های میدانی با فعالان رسانه‌ای در شهرستان‌ها از برنامه‌های فرهنگ و ارشاد در هفته خبرنگار است.

به گفته دانشی بخش صنفی و زیرساختی: افتتاح خانه مطبوعات در یکی از شهرستان‌های استان، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه اعضای خانه مطبوعات و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و خانوادگی از دیگر برنامه‌های این اداره عنوان کرد.

دانشی با اشاره به اینکه به دلیل تقارن ایام کنونی با ماه صفر، جشن اصلی گرامیداشت روز خبرنگار با حضور مسئولان و اصحاب رسانه به ایام ربیع‌الاول موکول شده است، تصریح کرد: «همچنین در ماه‌های آینده، شاهد برگزاری جشنواره رسانه‌های استان و جشنواره تخصصی “رسانه و عدلیه” خواهیم بود که فرصتی مغتنم برای ارزیابی تولیدات کیفی رسانه‌ای است.»

آمار‌های رسانه‌ای یزد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در بخش دیگری از این نشست با ارائه تصویری از وضعیت رسانه‌های استان، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر ۲۵۲ رسانه در استان یزد فعال هستند که این آمار شامل ۴ روزنامه، ۸۸ رسانه چاپی، ۸۱ پایگاه خبری و ۸۳ رسانه غیربرخط است.»

به گفته وی، علاوه بر این آمار، ۸۷ سرپرستی روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز در یزد فعال بوده و ۱۴۴ نفر از فعالان رسانه‌ای، عضو رسمی خانه مطبوعات استان هستند.

هم‌افزایی برای تکریم جایگاه خبرنگار

در ادامه این نشست، امین سامعی، مدیر خانه مطبوعات یزد، با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته گفت: «تلاش ما این است که برنامه‌ها به‌صورت متنوع و متناسب با دغدغه‌های خبرنگاران برگزار شود. هدف نهایی، برگزاری رویداد‌هایی در شأن اصحاب رسانه است که این امر با همراهی و همفکری استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات محقق شده است.»

این مقام مسئول در پایان اظهار امیدواری کرد که اصحاب رسانه با تکیه بر فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری، همچنان به‌عنوان رکن تأثیرگذار در مسیر پیشرفت و تعالی جامعه گام بردارند.