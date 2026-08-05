در پی حادثه تیراندازی جمعی در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، چندین کشته گزارش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی یک تیراندازی جمعی در خانه‌ای در ایالت کارولینای شمالی آمریکا چندین نفر کشته شده‌اند؛ هرچند شمار دقیق آنها هنوز مشخص نیست.

این تیراندازی پیش از ساعت ۸ صبح به وقت محلی رخ داد. گفته شده نیرو‌های پلیس پس از حضور در محل، چندین نفر را پیدا کردند که هدف گلوله قرار گرفته بودند.

به گفته پلیس محلی، یک نفر با جراحت ناشی از اصابت گلوله به بیمارستان منتقل شده و چندین نفر دیگر جان باخته‌اند.

مقامات هنوز اطلاعاتی درباره هویت قربانیان یا مظنون احتمالی منتشر نکرده‌اند.

منبع: نیویورک پست