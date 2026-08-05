باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این انصارالله یمن یک نفتکش دیگر عربستان سعودی با نام «دیزی» را در خلیج عدن با موشک بالستیک هدف قرار داده است.

وی افزود: این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید و کشتی آسیب دید و مجبور به بازگشت شد. این هدف‌گیری در چارچوب اعمال ممنوعیت دریانوردی و محاصره دریایی علیه دشمن سعودی انجام می‌شود.

سریع اظهار داشت که نیروهای یمنی همچنان تمام تحرکات نفتکش‌های سعودی را با دقت زیر نظر دارند و تأکید کرد که به هیچ کشتی اجازه عبور داده نخواهد شد.

منبع: الجزیره