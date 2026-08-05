سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها یک کشتی نفتی سعودی را در خلیج عدن هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى -  یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این انصارالله یمن یک نفتکش دیگر عربستان سعودی با نام «دیزی» را در خلیج عدن با موشک بالستیک هدف قرار داده است.

وی افزود: این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید و کشتی آسیب دید و مجبور به بازگشت شد. این هدف‌گیری در چارچوب اعمال ممنوعیت دریانوردی و محاصره دریایی علیه دشمن سعودی انجام می‌شود.

سریع اظهار داشت که نیروهای یمنی همچنان تمام تحرکات نفتکش‌های سعودی را با دقت زیر نظر دارند و تأکید کرد که به هیچ کشتی اجازه عبور داده نخواهد شد. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، یحیی سریع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سردار دلها
۰۷:۰۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
احسنت
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
یمنی باغیرت
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
باریکلا یمن. باید مثل یمن باشیم. قاطع باشیم و دشمن رو بیچاره کنیم. ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکرانی بود بر گوسفندان
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
الحمدلله رب العالمین 🤲
آجرکم الله
۳
۵
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