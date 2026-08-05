استاندار ایلام گفت: تردد در برخی روزهای منتهی به اربعین از مرز مهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشت و در روز اربعین رشد ۲۴ درصدی تردد در پایانه شهید سلیمانی این گذرگاه ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد کرمی روز چهارشنبه در نشست ستاد اربعین اظهار کرد: استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمان سیدالشهدا، امسال نیز بخش مهمی از تردد زائران اربعین را از مرز مهران میزبانی کرد و از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تردد در استان ثبت شده و این آمار نشان دهنده جایگاه مهم مرز مهران در تردد زائران اربعین است.
وی افزود: اربعین امسال با وجود حجم بالای تردد زائران با هماهنگی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و مشارکت مردم به خوبی مدیریت شد و در روزهای شانزدهم و پانزدهم ماه صفر نیز به ترتیب افزایش ۲۱ درصدی و ۱۴.۳ درصدی رفت و آمد نسبت به سال گذشته گزارش شد.
وی ادامه داد: در برخی ساعتها حجم تردد اتوبوسها و خودروهای شخصی بسیار بالا و مدیریت این شرایط نیازمند هماهنگی دقیق همه دستگاهها بود و در مقاطعی از مسیرهای جادهای استان از جمله تونل آزادی شهر ایلام با بار ترافیکی روبهرو شدیم، اما با هدایت مسیرها به سمت راههای جایگزین مشکل ترافیک برطرف شد.
کرمی اضافه کرد: در پایانه شهید رئیسی (برکت) و مسیرهای دسترسی به مرز مهران، تردد اتوبوسها با برنامهریزی منظم انجام شد و در برخی ساعتها حرکت ناوگان حمل و نقل به صورت پیوسته جریان داشت.
وی یادآور شد: ثبت ۲۶۶ هزار تردد در یک روز از مرز مهران عدد چشمگیری است و این حجم از تردد بدون حضور میدانی نیروهای انتظامی، مرزبانی، راهداری، اورژانس، امدادگران و دستگاههای خدماترسان امکانپذیر نبود.
استاندار ایلام بیان کرد: جاده مهران به سمت دهلران از مسیرهای مهم و حادثهخیز استان است و بخشی از پروژه چهارخطهسازی این راه در دست اجرا قرار دارد و از مجموع ۲۴۰ کیلومتر مسیر، ۸۰ کیلومتر در حال چهارخطه شدن است و بخشی از این گونه طرحها در هفته دولت و دهه فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تاکید کرد: رویکرد استان تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای مشخصات راههای اربعینی است تا در سالهای آینده تردد زائران با ایمنی و آسانی بیشتری انجام شود.
استاندار ایلام اعلام کرد: با وجود محدودیتها، پروژههای عمرانی استان در مسیرهای مختلف فعال بود و کوشش شد مسیرهای اصلی اربعین در شهرستانهای مختلف ایلام تقویت شود.
وی افزود: رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور، وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین در روند برنامهریزی و پشتیبانی از خدمات اربعین نقش اثرگذاری داشتند و حضور وزیر ارتباطات، سخنگوی دولت، معاون وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان کشوری در استان موجب بررسی میدانی مسائل و شتاب در رفع نیازهای خدماتی شد.
کرمی بیان کرد: در حوزه ارتباطات، آب، برق، سوخت، حمل و نقل، خدمات شهری، امنیت، انتظامات و امداد، کارهای گستردهای برای پایداری خدمات به زائران انجام شد و ایجاد سایبانها در پایانه مرزی مهران موجب کاهش محسوس دما برای زائران شد و شرایط بهتری برای عبور و توقف آنان فراهم کرد.
استاندار ایلام اضافه کرد: تامین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل و خودروهای شخصی با هماهنگی کمیتههای تخصصی انجام شد و این موضوع در روانسازی خدمات نقش مهمی داشت و از سال گذشته موضوع اقتصاد اربعین در استان مورد توجه قرار گرفت و باید از ظرفیت این رویداد برای معرفی صنایع دستی، سوغات و توانمندیهای مردم ایلام استفاده شود.
وی افزود: هنرمندان زن و مرد استان آثار ارزشمندی تولید میکنند و ایجاد زیرساختهای دائمی برای عرضه این محصولات میتواند به معیشت مردم کمک کند و اربعین افزون بر جنبه معنوی و میزبانی زائران، میتواند زمینهساز تکمیل زیرساختها، توسعه حمل و نقل، رونق تجارت و تقویت اقتصاد استان باشد.
کرمی گفت که با بازگشایی و فعالسازی مرزهای جدید از جمله چنگوله زمینه توسعه تجارت روان با کشورهای همسایه و تسهیل زیارت برای هموطنان فراهم خواهد شد.
وی با قدردانی از نقش مواکب اظهار کرد: موکبداران از نقاط مختلف کشور در کنار مردم ایلام و مهران قرار گرفتند و در پذیرایی، سقایی و خدمترسانی به زائران نقش مهمی ایفا کردند و مواکب باید تا بازگشت آخرین زائر فعال باشند و خدماترسانی در روزهای پایانی نیز با جدیت ادامه پیدا میکند.
کرمی ادامه داد: مردم مهران مرکز ثقل این حرکت بزرگ هستند و با وجود حجم بالای تردد و ترافیک، با صبوری و میزبانی شایسته در برگزاری اربعین نقشآفرینی کردند و دستگاههای اجرایی استان و شهرستانها به صورت مستمر در میدان حضور داشتند و تاکید شد که در کنار خدمات اربعین، امور روزمره مردم نیز دچار اختلال نشود.
استاندار ایلام با اشاره به نقش رسانهها گفت: رسانههای ملی، رسانههای استانی، شبکه خبر، رادیو اربعین و خبرنگاران با روایت خدمات انجام شده نقش مهمی در انعکاس این حرکت بزرگ ایفا کردند و خبرنگاران در ایام اربعین روایتهای خوبی از کوشش مردم، دستگاهها و خادمان زائران ارائه کردند و این همراهی شایسته قدردانی است.
وی بیان کرد: از اکنون باید برای اربعین سال آینده برنامهریزی دقیقتری انجام شود و تجربههای امسال در حوزه ترافیک، حمل و نقل، خدمات فرهنگی و زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار ایلام اضافه کرد: اجرای برنامههای فرهنگی و آیینی به ویژه با حضور عشایر استان در نقاط پرتردد، از تجربههای ارزشمند امسال بود و باید در برنامههای سال آینده مورد توجه کمیته فرهنگی قرار گیرد.
منبع: استانداری ایلام