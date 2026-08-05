دیپلمات‌های ارشد آمریکا و انگلیس درباره امنیت اروپا و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس که به واشنگتن سفر کرده است، دیدار کرد تا درباره امنیت اروپا، تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو کند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی از نشست واشنگتن گفت: «این دو درباره اهمیت ایفای نقش بیشتر اروپا در امنیت خود گفت‌و‌گو کردند.»

پیش از این جلسه، از روبیو پرسیده شد که آیا جنگ اوکراین جزو موضوعات مورد بحث خواهد بود یا خیر و او پاسخ داد: «البته که قرار است درباره اوکراین صحبت کنیم.»

سفر میلیبند اولین سفر او به پایتخت ایالات متحده از زمان انتصاب به عنوان وزیر امور خارجه در ماه گذشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مارکو روبیو ، وزیر خارجه انگلیس
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