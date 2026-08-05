باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام خود به هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید، این رویداد را نماد پیوند فرهنگ کار، تلاش و تولید با فرهنگ نورانی قرآن توصیف کرد و گفت که آبادانی ایران، افزون بر سرمایه و فناوری، نیازمند انسان‌های مؤمن، مسئولیت‌پذیر، درستکار و امیدوار است که کار را عبادت، خدمت را افتخار و صداقت را پایه پیشرفت بدانند.

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وفاق، اخلاق و احساس مسئولیت نیاز دارد، تصریح کرد که قرآن کریم بهترین راهنما برای تقویت این ارزش‌هاست و هرچه آموزه‌های قرآنی بیشتر در محیط‌های کار، تولید، مدیریت و زندگی اجتماعی جاری شود، آرامش، امید و بهره‌مندی در جامعه افزایش خواهد یافت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن کریم کتاب هدایت، رحمت و زندگی است؛ کتابی که انسان را به اندیشیدن، عدالت، راستی، همدلی، تلاش و خدمت به مردم فرا می‌خواند و جامعه را به سوی عزت، پیشرفت و کرامت انسانی رهنمون می‌سازد. چنانچه در قرآن می‌خوانیم: «إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم.» بی‌تردید، قرآن به استوارترین و درست‌ترین راه هدایت می‌کند. این پیام الهی حقیقتی روشن پیش روی ما قرار می‌دهد که هرگاه آموزه‌های قرآن در متن زندگی فردی و اجتماعی جاری شود، جامعه به سوی عدالت، اخلاق، همبستگی و خیر عمومی حرکت خواهد کرد و ثمره آن استحکام خانواده، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت خواهد بود.

هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید، جلوه‌ای معنوی از پیوند فرهنگ کار، تلاش و تولید با فرهنگ نورانی قرآن است. این رویداد مبارک الهام‌بخش این تفکر ارزشمند است که آبادانی ایران، افزون بر سرمایه و فناوری، نیازمند انسان‌های مؤمن، درستکار، مسئولیت‌پذیر و امیدوار است که با عمل به آموزه‌های قرآنی، کار را عبادت، خدمت را افتخار و صداقت را اساس پیشرفت می‌دانند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به همدلی، وفاق، اخلاق، انصاف و احساس مسئولیت نیازمند است. قرآن کریم بهترین راهنمای ما برای تقویت این سرمایه‌های گران‌سنگ است که می‌تواند جامعه را در برابر دشواری‌ها مقاوم‌تر ساخته و مسیر پیشرفت، عدالت و توسعه پایدار را هموار کند. به هر میزان بتوانیم آموزه‌های قرآنی را در محیط‌های کار، تولید، مدیریت و زندگی اجتماعی جاری سازیم، به همان اندازه بهره‌مندی، آرامش و امید در جامعه افزایش خواهد یافت.

اینجانب ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، دست‌اندرکاران و همه شرکت‌کنندگان این رویداد ارزشمند، به‌ویژه کارگران، کارآفرینان، فعالان عرصه تولید و خانواده بزرگ جامعه کار و تولید، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون قاریان، حافظان، پژوهشگران، خادمان قرآن کریم و همه تلاشگران عرصه کار و تولید را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ساختن آینده‌ای آباد، سرافراز و امیدبخش برای میهن عزیزمان مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران