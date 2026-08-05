پزشکیان در پیامی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت، عدالت و زندگی است، تأکید کرد: جاری شدن آموزه‌های قرآنی در محیط‌های کار و تولید، زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق پیشرفت و توسعه پایدار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام خود به هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید، این رویداد را نماد پیوند فرهنگ کار، تلاش و تولید با فرهنگ نورانی قرآن توصیف کرد و گفت که آبادانی ایران، افزون بر سرمایه و فناوری، نیازمند انسان‌های مؤمن، مسئولیت‌پذیر، درستکار و امیدوار است که کار را عبادت، خدمت را افتخار و صداقت را پایه پیشرفت بدانند.

رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وفاق، اخلاق و احساس مسئولیت نیاز دارد، تصریح کرد که قرآن کریم بهترین راهنما برای تقویت این ارزش‌هاست و هرچه آموزه‌های قرآنی بیشتر در محیط‌های کار، تولید، مدیریت و زندگی اجتماعی جاری شود، آرامش، امید و بهره‌مندی در جامعه افزایش خواهد یافت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن کریم کتاب هدایت، رحمت و زندگی است؛ کتابی که انسان را به اندیشیدن، عدالت، راستی، همدلی، تلاش و خدمت به مردم فرا می‌خواند و جامعه را به سوی عزت، پیشرفت و کرامت انسانی رهنمون می‌سازد. چنانچه در قرآن می‌خوانیم: «إن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم.» بی‌تردید، قرآن به استوارترین و درست‌ترین راه هدایت می‌کند. این پیام الهی حقیقتی روشن پیش روی ما قرار می‌دهد که هرگاه آموزه‌های قرآن در متن زندگی فردی و اجتماعی جاری شود، جامعه به سوی عدالت، اخلاق، همبستگی و خیر عمومی حرکت خواهد کرد و ثمره آن استحکام خانواده، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت خواهد بود.

هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید، جلوه‌ای معنوی از پیوند فرهنگ کار، تلاش و تولید با فرهنگ نورانی قرآن است. این رویداد مبارک الهام‌بخش این تفکر ارزشمند است که آبادانی ایران، افزون بر سرمایه و فناوری، نیازمند انسان‌های مؤمن، درستکار، مسئولیت‌پذیر و امیدوار است که با عمل به آموزه‌های قرآنی، کار را عبادت، خدمت را افتخار و صداقت را اساس پیشرفت می‌دانند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما به همدلی، وفاق، اخلاق، انصاف و احساس مسئولیت نیازمند است. قرآن کریم بهترین راهنمای ما برای تقویت این سرمایه‌های گران‌سنگ است که می‌تواند جامعه را در برابر دشواری‌ها مقاوم‌تر ساخته و مسیر پیشرفت، عدالت و توسعه پایدار را هموار کند. به هر میزان بتوانیم آموزه‌های قرآنی را در محیط‌های کار، تولید، مدیریت و زندگی اجتماعی جاری سازیم، به همان اندازه بهره‌مندی، آرامش و امید در جامعه افزایش خواهد یافت.

اینجانب ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، دست‌اندرکاران و همه شرکت‌کنندگان این رویداد ارزشمند، به‌ویژه کارگران، کارآفرینان، فعالان عرصه تولید و خانواده بزرگ جامعه کار و تولید، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون قاریان، حافظان، پژوهشگران، خادمان قرآن کریم و همه تلاشگران عرصه کار و تولید را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ساختن آینده‌ای آباد، سرافراز و امیدبخش برای میهن عزیزمان مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، قرآن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
سازمان تامین‌ اجتماعی متأسفانه هر سال درباره تاخیر واریز معوقات به بازنشستگان تامین اجتماعی مشکل ایجاد می کند چرا؟ امروز چهارشنبه 14 مرداد ماه سال 1405 است که متاسفانه هنوز هم معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی وابسته به اسرائیل واریز نشده است چرا؟
انتقاد از اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چرا کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ی اولاد، حق سنوات و کمک به تامین معیشت افزایش نیافت؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
امروز پنج شنبه ۱۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸ هست که پس چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی چرا پرداخت نمی‌شود؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری که متأسفانه از سال 1403 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات مردم، بازنشسته های و کشور نکرده است چرا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
امروز پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ هست که پس چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی چرا پرداخت نمی‌شود؟
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