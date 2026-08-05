باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس آخرین مراحل آماده‌سازی برای شروع فصل جدید لیگ برتر را پشت سر می‌گذارند و شماره های بازیکنان این تیم در فصل پیش رو مشخص شده است که دارای نکات جالبی است.

چند شماره پیراهن طبق رسومی که از قبل بود در بایگانی قرار دارد. معروف‌ترین آن‌ها شماره ۲۴ است که به کاپیتان فقید تیم، هادی نوروزی اختصاص داشت و دارد. شماره ۱۲ نیز به نشانه احترام به جایگاه هواداران به عنوان یار دوازدهم و نقش مهمی که حمایت ایشان در موفقیت‌های تیم دارد در فهرست شماره‌های مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

تکلیف شماره یک که از قبل مشخص بود ولی شماره ۲ که به امید عالیشاه تعلق داشت و زمانی چهره‌هایی، چون ابراهیم آشتیانی، کاظم سیدعلیخانی، محراب شاهرخی و مهدی مهدوی کیا آن را به تن کرده‌اند تا این جا بر تن بازیکنی ننشسته است.

از بازیکنان جدید ابوالفضل جلالی شماره ۳ را به تن خواهد داشت.

مهدی زارع شماره ۴ را به خود اختصاص داده است. شماره‌ای که زمانی بر تن زنده‌یاد حمید جاسمیان، مرتضی فنونی زاده، سیدجلال حسینی، بهروز رهبری فرد، یحیی گل محمدی و مسیح مسیح نیا بود و سال قبل میلاد محمدی آن را به تن می‌کرد.

شماره ۷ که بیش از همه با نام اسطوره فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، علی پروین، شناخته می‌شود و برای چند سال بر تن سروش رفیعی بود، به محمد عمری رسید و شماره ۸ را مهدی تیکدری بر تن خواهد داشت. این پیراهن در فصل گذشته در اختیار پورعلی گنجی بود. این شماره در پرسپولیس بر تن بازیکنان خاصی بوده است که بسیاری از آن‌ها توانایی تغییر جریان بازی را داشتند و به نظر اکنون هم بر تن خوب بازیکنی نشسته است. حسین کلانی، ناصر محمد خانی و مجتبی محرمی از چهره‌های اسطوره‌ای باشگاه بوده‌اند که این پیراهن را به تن کرده‌اند.

محمد مهدی محبی هم شماره ۱۰ را به خود اختصاص داده است که سال قبل به میلاد سرلک اختصاص داشت. همایون بهزادی و علی دایی از نامدارترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران هستند که این پیراهن پرسپولیس را به تن کرده‌اند. ایگور سرگیف نیز پیراهن شماره ۱۱ را به تن می‌کند که فصل قبل بر تن فرشاد احمدزاده بود.

از میان شماره‌های مهمی که خالی مانده‌اند باید به موارد زیر اشاره کرد:

شماره ۱۴ که روزگاری بر تن چهره‌هایی، چون محمود خوردبین، اسماعیل حاج رحیمی پور و ضیاء عربشاهی بود. شماره ۱۶ که آن را با رضا شاهرودی و محمدحسن انصاریفرد، گلزن قهرمانی پرسپولیس در آسیا، می‌شناسیم.

شماره ۱۷ که فرشاد پیوس گلزن برتر تاریخ باشگاه آن را به تن داشت. شماره ۱۹ که بر تن چهره‌هایی، چون محمد مایلی‌کهن و وحید امیری بود.

مجید عیدی شماره ۲۰ را برداشته که آن را هم مهدی مهدوی‌کیا به تن کرده بود و البته محسن عاشوری یکی از بهترین پاسور‌ها و گل‌ساز‌های پرسپولیس از دهه ۶۰، آن را می‌پوشید.

پوریا شهرآبادی دیگر بازیکن جدید پرسپولیس نیز با شماره ۲۱ در میادین حضور پیدا خواهد کرد.

فهرست شماره پیراهن بازیکنان پرسپولیس به شرح زیر خواهد بود:

پیام نیازمند ۱

ابوالفضل جلالی ۳

مهدی زارع ۴

حسین ابرقویی ۵

محمدحسین کنعانی زادگان ۶

محمد عمری ۷

مهدی تیکدری ۸

علی علیپور ۹

محمدمهدی محبی ۱۰

ایگور سرگیف ۱۱

علیرضا عنایت زاده ۱۴

مجید عیدی ۲۰

پوریا شهرآبادی ۲۱

امیررضا رفیعی ۲۲

تیوی بیفوما ۲۳

دنیل گرا ۳۳

امیرحسین محمودی ۳۴

یعقوب براجعه ۳۷

محمدحسین صادقی ۴۵

پویا اسمی ۶۳

پویا پورعلی ۶۶

اوستون ارونوف ۷۰

علیرضا همایی فرد ۷۴

محمد خدابنده لو ۷۷

یاسین سلمانی ۸۰

مارکو باکیچ ۸۸

محمد گندمی ۹۵

پوریا لطیفی‌فر ۹۹