باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر حبیبی شامگاه چهارشنبه در پایانه بینالمللی خسروی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرز خسروی بعنوان سومین مرز پرتردد کشور تاکنون بیش از یک میلیون تردد را به ثبت رسانده که این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود: اکنون موج بازگشت زائران از این مرز در جریان است و تمامی تمهیدات لازم اندیشیده شده تا زائران با آرامش، آسایش و بدون دغدغه به شهرهای خود بازگردند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در حوزه حملونقل گفت: شبکه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی برای مدیریت موج بازگشت زائران تقویت شده است.
حبیبی افزود: تعداد رامهای قطار در ایستگاه کرمانشاه افزایش یافته و مسیرهای ریلی به مقصد تهران، مشهد، گرگان، رشت و ساری پیشبینی شده است.
او ادامه داد که همچنین با وجود محدودیتها، تعداد پروازهای اربعین افزایش یافته و از همه ظرفیت ناوگان اتوبوسی و حملونقل جادهای برای جابهجایی زائران استفاده شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون روند بازگشت زائران بدون کوچکترین مشکل مدیریت شده است، گفت: همکاران ما در ستاد اربعین و کمیتههای ۱۸ گانه بصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند و این روند تا بازگشت آخرین زائر از مرز خسروی ادامه خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: برای رفاه بیشتر زائران، مواکبی نیز در مسیر مرز خسروی تا کنگاور پیشبینی شده است تا زائران در طول مسیر بازگشت از خدمات رفاهی بهرهمند شوند و سفر خود را با آرامش بیشتری به پایان برسانند.
منبع: استانداری کرمانشاه