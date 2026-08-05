با تصویب هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ساختار حوزه ورزشی این باشگاه بازطراحی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با هدف ارتقای ساختار مدیریتی، افزایش تمرکز در فرآیند‌های اجرایی و توسعه هدفمند فعالیت‌های ورزشی، با بازطراحی ساختار حوزه ورزشی باشگاه موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، ساختار پیشین معاونت ورزشی جای خود را به سه مدیریت تخصصی و مستقل شامل مدیریت تیم فوتبال بزرگسالان، مدیریت آکادمی فوتبال و مدیریت تیم‌های بانوان داد تا هر یک از این مدیریت‌ها با اختیارات و مسئولیت‌های مشخص، به صورت مستقیم زیر نظر مدیرعامل باشگاه فعالیت کنند.

مدیران این بخش‌ها مأموریت دارند با تمرکز بر حوزه تخصصی خود، زمینه ارتقای عملکرد، تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و تحقق اهداف راهبردی باشگاه را فراهم کنند.

اصلاح ساختار حوزه ورزشی باشگاه پرسپولیس در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای باشگاه و با رویکرد استقرار نظام مدیریتی چابک، تخصص‌محور و مبتنی بر تفکیک مأموریت‌ها انجام شده و انتظار می‌رود ضمن افزایش هماهنگی میان ارکان اجرایی، زمینه ارتقای بهره‌وری، بهبود فرآیند‌های عملیاتی و تحقق مؤثرتر اهداف فنی و راهبردی باشگاه را فراهم کند.

این تغییر ساختار با هدف نظارت بیشتر مدیرعامل بر امور ورزشی باشگاه پرسپولیس صورت گرفته است.