\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0631\u0627\u0633\u062a \u0628\u0627 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u062c\u06cc\u0628\u060c \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0631\u06a9\u0648\u0631\u062f\u0634\u06a9\u0646\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0628\u0648\u0631\u0633 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0