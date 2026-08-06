روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر صحبت‌های رئیس‌جمهور با مردم و مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روراست با مردم نجیب، تنگه هرمز در آستانه بازگشایی و رکوردشکنی تاریخی بورس از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

ایران

جوان

آرمان ملی

جمهوری اسلامی

سازندگی

شرق

سیاست روز

فرهیختگان

وطن امروز

کیهان

همشهری

اطلاعات

فرهیختگان ورزشی

خبر ورزشی

ایران ورزشی

 

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۲ مرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۱۴ مرداد
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۱ مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز باید اینقدر بسته بماند تا دشمن به زانو در بیاید
۱
۸
پاسخ دادن
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
آخرین اخبار
چارچوب کلی تفاهم با عمان مشخص شده است
تصاویر جدید از پهپادهای منهدم‌شده آمریکا توسط سپاه
برگزاری نشست خبری رئیس‌جمهور در روز شنبه
برخی افراد برای حضور با پوشش‌های ناهنجار در جامعه از خارج از کشور پول می‌گیرند/ خبرنگاری ادامه رسالت حضرت زینب (س) در تبیین حقیقت است
آذربایجان کتاب گشوده تاریخ ایران و مدرسه آزادگی و تمدن است
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
مدیریت سهام عدالت باید به مردم واگذار شود
قالیباف: واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات‌تان عمل کنید
مسعود پزشکیان: قیمت کالابرگ افزایش پیدا خواهد کرد/ سایپا و چند شرکت دیگر هم مثل ایران‌خودرو واگذار خواهند شد
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
اعلام پایان مراسم اربعین ۱۴۰۵