ملی پوشان تیم ملی ایران در جریان اردوی تدارکاتی بلاروس در مسابقات بین المللی دوومیدانی جام بلاروس شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی پوشان تیم ملی دو و میدانی ایران که با هدف برپایی اردوی آماده سازی به شهر مینسک بلاروس سفر کرده‌اند، عصر امروز با حضور در مسابقات بین المللی بلاروس در ورزشگاه دینامو این شهر آمادگی خود برای حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی ناگویا محک زدند.

این مسابقات طی امروز و فردا در ورزشگاه دینامو شهر مینسک پیگیری خواهد شد.

نتایج ملی پوشان ایران در روز نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است:

در ماده ۱۰۰ متر، حسن تفتیان و بنیامین یوسفی به ترتیب با ثبت رکورد‌های ۱۰،۲۳ و ۱۰.۳۴ ثانیه از دور مقدماتی راهی فینال شدند. در دور نهایی این مسابقه، حسن تفتیان با ثبت زمان ۱۰.۲۶ ثانیه اول شد و بنیامین یوسفی نیز با رکورد ۱۰.۳۲ ثانیه سوم شد. ورزشکاری از کشور روسیه با رکورد ۱۰.۳۱ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد.

در ماده پرتاب دیسک، ورزشکار بلاروسی با پرتابی به طول ۶۰،۲۳ متر اول شد. صادق صمیمی با رکورد ۵۹.۷۳ متر در جایگاه دوم قرار گرفت و ورزشکار ازبکستانی نیز با رکورد ۵۸.۸۸ متر به مقام سوم دست یافت.

در ماده پرش سه گام بانوان ورزشکارانی از کشور بلاروس به ترتیب با رکورد‌های ۱۴،۰۳ متر و ۱۳.۸۳ متر اول و دوم شدند. مریم کاظمی در این ماده با پرشی به طول ۱۳.۴۳ متر به عنوان سومی دست یافت.

در ماده ۱۵۰۰ متر ورزشکاری از کشور بلاروس با ثبت زمان ۳:۴۳،۰۳ دقیقه به عنوان نخست رسید. علی امیریان و حسین نوری در این ماده به ترتیب با زمان‌های ۳:۴۵.۲۳ دقیقه و ۳:۴۵.۶۰ دقیقه دوم و سوم شدند.

در ادامه رقابت‌های روز نخست این مسابقات و در ماده ۴۰۰ متر بانوان نیز، زهرا زارعی با ثبت رکورد ۵۱،۹۷ ثانیه ضمن تکرار رکورد ملی ایران از دور مقدماتی فینالیست شد. دور نهایی این ماده فردا برگزار خواهد شد.