سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهار نظری در مورد بیانیه رئیس جمهور فرانسه گفت که وی عملاً به اوکراین دستور انجام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان را می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در اظهار نظری در مورد بیانیه رئیس جمهور فرانسه گفت: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که خواستار افزایش فشار بر روسیه است، عملاً به رژیم کی‌یف دستور انجام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان را می‌دهد.

این دیپلمات توجه را به سخنان مکرون جلب کرد که گفته بود: اتحادیه اروپا و شرکایش به افزایش فشار بر روسیه ادامه خواهند داد و تسلیم خستگی یا ارعاب نخواهند شد.

او گفت: با درخواست افزایش فشار بر روسیه، مکرون مستقیماً دستور انجام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان را می‌دهد. فرانسه باید بداند که رهبری آن شخصاً در فعالیت‌های تروریستی علیه زنان و کودکان دست دارد. 

منبع: تاس

برچسب ها: ماریا زاخارووا ، امانوئل مکرون
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