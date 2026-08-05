باشگاه خبرنگاران جوان- در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که در قدردانی از محبت، مودت و کرامت مردم عراق و موکبداران اربعین و همه حماسهسازان راهپیمایی اربعین، صادر شده، آمده است: حماسه تمدنی راهپیمایی اربعین و حضور محبان اهل بیت و امام حسین(ع) در این راهپیمایی از کشورهای مختلف، مظهر قدرت، وحدت و محبت حول شهید کربلاست و اربعین، انعکاس عزتمندی در سایه عزت و عظمت حسینی است.
بیانیه حاکی است: مردم مهربان، صمیمی و با کرامت عراق باز هم جلوههای متنوع و گسترده هویت ایمانی خود را آشکار کردند و با عشق و علاقه، شعار حب الحسین یجمعنا را معنا بخشیدند.
بیانیه میافزاید: عظمت راهپیمایی اربعین، دشمنشکن و اقتدارآفرین است و بیشک، دشمنان امت اسلامی در پنهان کردن حقیقت این اجتماع بزرگ دینی و حتی تخریب آن، از هیچ تلاشی تاکنون فروگذاری نکردهاند و در آینده نیز چشم طمع از آن برنخواهند داشت.
بیانیه یادآور میشود: اکنون که ملت غیور ایران و محورهای مقاومت در منطقه، از جمله عراق و یمن و لبنان در مواجهه صریح و آشکار با دشمنان امت اسلامی هستند، تمسک به وحدت اسلامی حول محور مکتب حسینی و مبارزه بیامان با جبهه استکبار، ضرورتی دوچندان یافته است.
بیانیه تصریح میکند: خون مجاهدان عراقی، یمنی، لبنانی و ایرانی در خونخواهی امام خامنهای شهید رضوان الله تعالی علیه و مبارزه با ظلم آمریکا، رژیم صهیونیستی و عمال مزدور آنان بر زمین میریزد و این خونهای به ناحق ریخته شده جویبار خروشانی را برای هدم و نابودی دشمنان بشریت به حرکت در آورده است.
جبهه مبارزه با آمریکا امروز یک جبهه جهانی است
در بخشی از بیانیه تاکید شده است: رژیم جنایتکار آمریکا، دشمن تمام بشریت است و جبهه مبارزه با آمریکا امروز یک جبهه جهانی است، دلهای مردم ستمدیده و آزادگان جهان با مردم ایران و جبهه مقاومت همراه است و بیشک پیروزی نهایی با جبهه حق و پیروان مکتب عاشوراست.
بیانیه میافزاید: آمریکا به عنوان مصداق بارز استکبار و شیطان بزرگ، بر هیچ عهد و پیمانی متعهد نیست و هیچ گفتوگو و مذاکرهای با شیطان، تامینکننده صلاح امت اسلامی نیست.
بیانیه یادآور میشود: رزمندگان میدان و مردم مبعوث شده در خیابان، ذیل سخنان راهگشا و روشنگر رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی در مطالبه خون امام شهید و قصاص قاتلین آن شهید عزیز و دیگر شهدای ملت همچنان استوار هستند و بر ادامه جهاد و مقاومت تاکید دارند.
ضرورت حفظ و ارتقای معنویت کسبشده از معارف حسینی
بیانیه همچنین تاکید کرده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از محبت، مودت و کرامت مردم عراق و موکبداران اربعین و همه حماسهسازان راهپیمایی اربعین بر ضرورت حفظ و ارتقای معنویت کسب شده از معارف حسینی تاکید نموده و همگان را بر التزام به منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای دعوت میکند.
بیانیه در پایان میافزاید: بیشک صلح با دشمنی که برای حذف و نابودی ایران از هیچ اقدام جنایتکارانهای فروگذار نبوده و همچنان نسخه مذاکره برای تسلیم میپیچد، صلحی شرافتمندانه نیست و ملت همچنان بر شعار مثلی لایبایع مثل یزید، تاکید دارد و سعادت و پیروزی نهایی، درگرو استقامت در پیمودن مسیر عزتمندانه سیدالشهدا میباشد.