سومین تلاش رسمی باشگاه استقلال برای گرفتن دستور موقت جهت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات نیز به نتیجه نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در اطلاعیه ای اعلام کرد: بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، ناشی از پرونده‌ها و تعهداتی است که ریشه در سال‌های گذشته دارد و مدیریت فعلی از نخستین روز مسئولیت خود، حل‌وفصل این مشکلات را در اولویت قرار داده است. در این مسیر، تمامی اقدامات حقوقی، اداری و مالی ممکن، از جمله مکاتبات، ارائه مستندات، تأمین منابع و پیگیری‌های مستمر از مراجع ذی‌ربط انجام شده، اما متاسفانه نتیجه مورد انتظار حاصل نشد.

باشگاه استقلال به خوبی از نگرانی و دغدغه هواداران آگاه است و طبیعی است که این وضعیت، بیش از هر کس، مدیریت باشگاه را نیز متأثر کرده باشد. با این حال، تأکید می‌کنیم که از هیچ تلاش قانونی و اجرایی برای رفع این مانع فروگذار نخواهیم کرد و پیگیری‌ها تا دستیابی به اخذ رأی دادگاه و نتیجه نهایی با تمام توان ادامه خواهد یافت.

از هواداران بزرگ استقلال تقاضا داریم همانند گذشته، با حفظ آرامش و همدلی، عوامل فنی و اجرایی باشگاه را در عبور از این مقطع دشوار همراهی کنند. اطمینان داریم که با استمرار پیگیری‌ها و حمایت خانواده بزرگ استقلال، این مشکل نیز برطرف خواهد شد و باشگاه با قدرت مسیر خود را ادامه خواهد داد.

برچسب ها: استقلال ، لیگ برتر فوتبال ، پنجره نقل و انتقالاتی
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