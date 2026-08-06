\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0646\u0641\u062a\u06a9\u0634 \u0627\u0632 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u062f\u0648 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u062f\u0645\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0647\u06cc\u0686 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0632\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0645\u062d\u06cc\u0637\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627